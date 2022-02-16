Barcelona teknik direktörü Xavi: "Dembele, ona ihtiyaç duyduğumuzda oynayacak"

Xavi; Ousmane Dembele'nin, Barcelona'nın Avrupa Ligi'nde Napoli ile karşı karşıya geleceği maçta oynayabileceiğini açıkladı.

Fransız oyuncu ile Katalan kulübü arasında Ocak transfer dönemi bir hayli çalkantılı geçmişti.

Dembele, Pazar günü Espanyol deplasmanında 2-2 berabere kalınan maçta 1 ay sonra ilk kez yedekten gelerek forma giymişti.

24 yaşındaki oyuncu ile Barcelona bir hamle bulmaya çalışssa da Dembele sözleşmesini Haziran ayına kadar bitirmeye karar verdi.

Ne söylendi?

Xavi, Dembele'yi Napoli ile olan Avrupa Ligi ilk ayak karşılaşmasında ilk 11 başlatabileceğini ima etti.

Barça patronu maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Evimizde veya deplasmanda oynayabilir.

"Karşılaşmalarda oynamak sadece oyuncuların nasıl antrenman yaptığına ve kimin daha iyi veya daha kötü olduğuna bağlı. Dembele oynayabilir.

Zaten Espanyol'a karşı oynadı ve 20 dakika boyunca bize çok yardımcı oldu."

Xavi, ekibi La Liga'da ilk dörde girmeyi kovalarken sezonun sonuna doğru başarı için Dembele'nin hala önemli bir rolü olabileceğini düşünüyor.

"Sezon sonuna kadar bize kesinlikle yardımcı olacak çünkü harika bir oyuncu" dedi.

O takımdan biri. Ona ihtiyacımız olduğunda, bizim rekabet etmemize ve kazanmamıza yardım edebileceğine inandığımızda oynayacak."

Transfer bilmecesi

Barca başkanı Joan Laporta, kulübün Dembele'nin sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından talip aramaya başladığını söyledi.

Laporta ayrıca, Dembele'nin Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi takımlardan gelen ilgi nedeniyle kış pazarında ayrılması için iki teklif aldığını da açıkladı.

Barca başkanı ayın başında gazetecilere verdiği demeçte, "Sözleşmesini yenilemesi ve kalması için ona iyi bir teklifte bulunduk, ancak bu mali bir sorun haline geldi ve daha fazlasını istedi" dedi.

"Son altı ayda ona başka bir kulüpte oynaması için iki iyi teklif geldi, sonuncusu bir İngiliz kulübündendi ve onları kabul etmedi. Burada kalmayı tercih etti. Şaşırdık. Anlamak zor."

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