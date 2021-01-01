"Cristiano Ronaldo bir lider değildi ve asla olamayacak"

Eski Juventus orta sahası, Cristiano Ronaldo ile Juventus'un kendi yollarına gitmelerinin zamanı geldiğini düşünüyor.

Juventus ile Cristiano Ronaldo'nun yolun sonuna geldiğine inanan Massimo Mauro, Portekizli yıldızın asla bir lider olamayacağını söylüyor.

İtalya'da yeni bir meydan okumayı seçen Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den rekor bir ücret karşılığında Juventus'un yolunu tuttu.

Serie A'da Juventus ile şampiyonluk yaşasa da bu sezon istediği gibi gitmedi ve 36 yaşındaki yıldız sözleşmesinin son 12 ayına girerken ayrılık spekülasyonları yayıldı.

Eski Juventus orta sahası Massimo Mauro ise İtalyan deviyle Cristiano Ronaldo beraberliğinin artık doğru bir tercih olmadığını belirtiyor.

Massimo Mauro ne söyledi?

Gazetta dello Sport'a konuşan Massimo Mauro, "Ronaldo hiçbir zaman bir lider olmadı ve asla olamayacak." diyor.

"O bir şirket gibi, cirosu takımdan daha önemli."

"Cristiano takım arkadaşlarını beraberinde sürüklemiyor, her zaman gol atmak için topu vermelerini istiyor. Harika bir bireysel oyuncu ama takım oyuncusu değil."

"Sonuçlara bakılırsa Juventus ile geçmişte olduğundan daha iyi bir performans gösteremedi, Şampiyonlar Ligi'nde de kötüydü. Bu yüzden en iyisi Juventus ile Cristiano Ronaldo'nun yollarını ayırması."

Ronaldo'nun Juventus kariyeri

Rekorlar kırmaya devam eden Portekizli yıldız Juventus ile bireysel istikrarını korudu.

Cristiano Ronaldo, Juventus ile toplamda 126 karşılaşmada 97 gol attı ve iki kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Bu sezon ise Serie A'a Juventus hakimiyetinin yerini Inter ile Milan yarışı aldı.

Rakipleriyle arasındaki puan farkını koruyan Inter yoluna istikrarlı şekilde devam ediyor.

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