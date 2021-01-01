Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi üç haftada Avrupa'nın zirvesine taşıdı

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü yönetiminde birçok istatistikte Avrupa'nın en iyi takımlarından biri oldu.

ÖZEL | Uğur Aktan @uguraktan

Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Emre Belözoğlu, henüz üç maçtır takımın başında olmasına rağmen takımın çehresinde olumlu değişiklikler yapmayı başardı.

Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe hem Erol Bulut dönemini hem de Avrupa'nın dev takımlarını geride bıraktı.

Dediğini yapıyor, topu vermiyor

Opta verilerine göre Erol Bulut yönetimindeki 30 maçta topa sahip olma oranı yüzde 53.16 olan sarı-lacivertli takım bu oranla Süper Lig'de beşinci sırada yer alıyordu.

Belözoğlu yönetiminde topa sahip olma oranını yüzde 67.24'e yükselten Fenerbahçe bu oranla Opta'nın detaylı istatistikler tuttuğu liglerdeki en iyi takım oldu.

Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Büyük takı böyle oynar. Vermez topu." sözleriyle topa sahip olmanın önemine dikkat çeken Belözoğlu, ilk üç maç itibarıyla bu düşüncesini sahaya da yansıttı.

Lig Takım T.S.O Süper Lig Fenerbahçe 67 Suudi Arabistan Pro Lig Al Hilal 65 La Liga Barcelona 65 Hollanda Eredivisie Ajax 64 Premier Lig Liverpool 63 Ligue 1 PSG 63 Premier Lig Manchester City 63 Portekiz Liga Nos Benfica 63 Süper Lig Alanyaspor 62 Bundesliga Bayer Leverkusen 62

Emre Belözoğlu'nun büyük takım oyunu olarak nitelendirdiği topa sahip olma oyununu üç maçta da sahaya yansıtan Fenerbahçe, bu yüksek oranla Barcelona, Ajax, PSG, Manchester City, Bayern Münih ve Real Madrid gibi devleri geride bırakırken, bu oyunun ve istatistiklerin devamlılık gösterip gösteremeyeceğini zaman gösterecek.

Şut istatistiğinde de zirvede

Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe şut istatistiğinde de benzer bir yükseliş gösterdi.

Erol Bulut yönetiminde maç başına 14.6 şut çeken ve Süper Lig'de bu oranla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, Belözoğlu döneminde 17 şutla beş büyük lig ve Süper Lig'deki 117 takım içerisinde ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Lig Takım Şut Süper Lig Fenerbahçe 17 Serie A Napoli 16.93 Bundesliga Bayern Münih 16.57 Ligue 1 Lyon 16.22 Serie A Juventus 16 Premier Lig Manchester City 15.81 La Liga Barcelona 15.73 Bundesliga Leipzig 15.39 Premier Lig Liverpool 15.26 Bundesliga Borussia Dortmund 14.75

Yüksek baskı farkı

Emre Belözoğlu döneminde topa sahip olduğu bölümler kadar topun rakipte olduğu bölümlerdeki oyunuyla da dikkat çeken Fenerbahçe, yaptığı yüksek baskıyla rakiplerini sıklıkla hataya zorluyor.

Bulut dönemindeki maç başına 4.8 olan üçüncü bölgede top kazanma sayısını 5.6'ya çıkartan Fenerbahçe, bu oranla Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'deki 117 takım arasında yedinci sırada yer aldı.