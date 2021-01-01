Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi üç haftada Avrupa'nın zirvesine taşıdı
ÖZEL | Uğur Aktan @uguraktan
Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Emre Belözoğlu, henüz üç maçtır takımın başında olmasına rağmen takımın çehresinde olumlu değişiklikler yapmayı başardı.
Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe hem Erol Bulut dönemini hem de Avrupa'nın dev takımlarını geride bıraktı.
Dediğini yapıyor, topu vermiyor
Opta verilerine göre Erol Bulut yönetimindeki 30 maçta topa sahip olma oranı yüzde 53.16 olan sarı-lacivertli takım bu oranla Süper Lig'de beşinci sırada yer alıyordu.
Belözoğlu yönetiminde topa sahip olma oranını yüzde 67.24'e yükselten Fenerbahçe bu oranla Opta'nın detaylı istatistikler tuttuğu liglerdeki en iyi takım oldu.
Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Büyük takı böyle oynar. Vermez topu." sözleriyle topa sahip olmanın önemine dikkat çeken Belözoğlu, ilk üç maç itibarıyla bu düşüncesini sahaya da yansıttı.
|Lig
|Takım
|T.S.O
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|67
|Suudi Arabistan Pro Lig
|Al Hilal
|65
|La Liga
|Barcelona
|65
|Hollanda Eredivisie
|Ajax
|64
|Premier Lig
|Liverpool
|63
|Ligue 1
|PSG
|63
|Premier Lig
|Manchester City
|63
|Portekiz Liga Nos
|Benfica
|63
|Süper Lig
|Alanyaspor
|62
|Bundesliga
|Bayer Leverkusen
|62
Emre Belözoğlu'nun büyük takım oyunu olarak nitelendirdiği topa sahip olma oyununu üç maçta da sahaya yansıtan Fenerbahçe, bu yüksek oranla Barcelona, Ajax, PSG, Manchester City, Bayern Münih ve Real Madrid gibi devleri geride bırakırken, bu oyunun ve istatistiklerin devamlılık gösterip gösteremeyeceğini zaman gösterecek.
Şut istatistiğinde de zirvede
Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe şut istatistiğinde de benzer bir yükseliş gösterdi.
Erol Bulut yönetiminde maç başına 14.6 şut çeken ve Süper Lig'de bu oranla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, Belözoğlu döneminde 17 şutla beş büyük lig ve Süper Lig'deki 117 takım içerisinde ilk sıraya yerleşmeyi başardı.
|Lig
|Takım
|Şut
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|17
|Serie A
|Napoli
|16.93
|Bundesliga
|Bayern Münih
|16.57
|Ligue 1
|Lyon
|16.22
|Serie A
|Juventus
|16
|Premier Lig
|Manchester City
|15.81
|La Liga
|Barcelona
|15.73
|Bundesliga
|Leipzig
|15.39
|Premier Lig
|Liverpool
|15.26
|Bundesliga
|Borussia Dortmund
|14.75
Yüksek baskı farkı
Emre Belözoğlu döneminde topa sahip olduğu bölümler kadar topun rakipte olduğu bölümlerdeki oyunuyla da dikkat çeken Fenerbahçe, yaptığı yüksek baskıyla rakiplerini sıklıkla hataya zorluyor.
Bulut dönemindeki maç başına 4.8 olan üçüncü bölgede top kazanma sayısını 5.6'ya çıkartan Fenerbahçe, bu oranla Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'deki 117 takım arasında yedinci sırada yer aldı.
|Lig
|Takım
|3. Bölgede T.K
|Bundesliga
|Bayern Münih
|9.21
|Serie A
|Atalanta
|6.87
|Bundesliga
|Borussia Dortmund
|6.36
|La Liga
|Eibar
|6.3
|Premier Lig
|Manchester City
|5.88
|Bundesliga
|Leipzig
|5.86
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|5.6
|Bundesliga
|Hoffenheim
|5.57
|La Liga
|Real Sociedad
|5.53