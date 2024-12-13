Cristiano Ronaldo bilim kurgu gibi bir transfer iddiasına konu oldu: Lionel Messi ile son kez rekabet edecek mi?

Al Hilal CEO'su Esteve Calzada, Cristiano Ronaldo'nun Al Hilal'e transfer olacağı iddialarını bilim kurgu olarak nitelendirdi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 edisyonu, yeni formatıyla büyük bir heyecan yaratmaya hazırlanıyor. İlk kez 32 takımın katılacağı turnuva, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor. Turnuvada Inter Miami, Real Madrid, Manchester City, Chelsea ve Al Hilal gibi dev kulüpler yer alacak.

Turnuvaya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak açılış maçında Al Ahly'ye karşı mücadele edecek olan Inter Miami de katılacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun onayladığı bu format, futbol tarihine geçecek.

Lionel Messi'nin turnuvadaki varlığı merakla beklenirken, futbolseverler Cristiano Ronaldo'nun yokluğunu hissedecek zira Arjantinli ve Portekizli yıldızın bir kez daha karşı karşıya gelebileceği bir 'son dans' ihtimali konuşuluyordu.

Al Hilal'den Cristiano Ronaldo açıklaması

Al Hilal CEO'su Esteve Calzada, GiveMeSport'a yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'nun Al Hilal'e transfer olacağı iddialarına açıklık getirdi.

"Kulağa bilim kurgu gibi geliyor" diyen Calzada, Messi ve Ronaldo'nun FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda karşılaşma ihtimaline değinerek, "CR7 bizim oyuncumuz değil, dolayısıyla bu konuda yorum yapmak zor. Şu anda serbest bir oyuncu değil, bu konuda konuşmak iyi olmaz" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor ve şu ana kadar Suudi Arabistan'da resmi bir şampiyonluk kazanmış değil. Al Hilal ise kurduğu güçlü kadro ile Arap futbolunun övgülerini topluyor.

Cristiano Ronaldo'nun Neymar'ın sakatlıklarla mücadele ettiği bir dönemde Al Hilal'in ana hedefi olacağı yönündeki söylentiler devam ederken, Al Hilal yönetimi bu konuda net bir duruş sergiliyor.