Portekizli yıldız, unvanını Real Madrid'den eski takım arkadaşına kaybetti.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki 'Spor Salonunun Kralı' unvanını kaybetti.

Son zamanlarda kulüpteki geleceği tartışılan 37 yaşındaki oyuncunun, kulüpteki en güçlü oyuncu olarak kabul edildiği ve 250 kilograma kadar 'leg press' yapabildiği söyleniyordu.

Ancak Daily Star'a göre, 300 kilograma kadar 'leg press' çalışabilen Casemiro tarafından geçildi.

Brezilyalının çabalarının, takım arkadaşlarını etkilediği söyleniyor. 30 yaşındaki Casemiro'nun ağırlığı kolaylıkla kaldırabileceği bildiriliyor.

Bu da set başına 30 tekrarı tamamlayabildiği söylenen Ronaldo'nun şu anda United kadrosundaki güçlü adam sıralamasında ikinci olduğu anlamına geliyor.

Cristiano Ronaldo'yu ne bekliyor?

Manchester United, geçtiğimiz hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti ve grubu ikinci sırada tamamladı.

Maça ilk 11'de başlayan Ronaldo, 17. dakikada Garnacho'nun golünde asisti yapan isim oldu.

United, 6 Kasım saat 17.00'de Unai Emery'nin ekibi Aston Villa'ya konuk olacak ve Ronaldo ilk 11 için fırsat arayacak.