Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'yu büyük bir tehlike bekliyor.

Al Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili ortaya her geçen gün yeni bir iddia atılmaya devam ediliyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Portekizli süperstar, artık Suudi Arabistan'da oynamaya daha fazla dayanamıyor ve Al Nassr'dan ayrılmak istiyor.

Ronaldo'nun Suudi kulübü ile iki buçuk sezonluk bir sözleşme imzalamasının üzerinden daha beş ay bile geçmedi. Ancak Portekizli, bu süre zarfında Suudi kulübünün gerçekliğini ve ülkenin, modern toplumdan çok uzak olduğunu fark etti.

Dolayısıyla Ronaldo'nun yakın çevresi, yıldız oyuncunun Orta Doğu'yu terk edip Avrupa'ya veya başka bir kıtaya geri döneceğini söylüyor.

Cristiano Ronaldo, neden tazminat ödeyecek?

Ronaldo, şu ana kadar Al Nassr ile 17 maça çıktı. Portekizli 17 karşılaşmada 13 gol attı ve bin 400 dakikadan fazla sahada kaldı.

Ancak Ronaldo, sözleşmesi sona ermeden takımdan ayrılırsa yaptırıma maruz kalacak. Santrfor, herhangi bir sebep göstermeden takımdan ayrılmaya karar verirse FIFA Oyuncu Transfer Tüzüğü ile ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere kulübe tazminat ödemek zorunda kalacak.

Sebepsiz fesih ile ilgili 17. maddede, "Her durumda, sözleşmeyi fesheden taraf tazminat ödemeyi taahhüt eder" ifadesi yer almakta.

Söz konusu tazminat, ulusal mevzuat ve şartlar göz önüne alınarak hesaplanacak.

Bu tek taraflı sözleşme feshi gerçekleşirse Ronaldo’nun ödeyeceği bedel sadece tazminat ile sınırlı kalmayacak. FIFA mevzuatları gereği oyuncuya sportif yaptırımlar da uygulanacak.

Bu yaptırımların arasında Ronaldo’nun dört ay boyunca futboldan men edilmesi de bulunuyor.