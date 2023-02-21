Kulübün beslenme uzmanı, Ronaldo'nun Al-Nassr'daki varlığının takım arkadaşlarına daha katı bir diyet yapmaları için ilham verdiğini söylüyor.

NE OLDU? Beş Ballon d'Or sahibi, Premier Lig devi Manchester United tarafından serbest bırakıldıktan sonra Suudi Arabistan'a taşındı. Portekizli süper yıldız, Orta Doğu'ya vardığında dünya futbolunun en kazançlı sözleşmesini imzaladı. Ronaldo şu anda 38 yaşında, ancak yine de kendisinden ve çevresindekilerden en yüksek standartları talep ediyor. Futbol tarihinin gördüğü en büyük oyunculardan biri olan CR7'nin hemen hemen her hareketini, etrafındaki herkes taklit etmeye devam ediyor.

NE SÖYLENDİ? Jose Blesa, şu anda Al-Nassr'da Ronaldo ile birlikte çalışan isimlerden biri. Ideal'e konuşan beslenme uzmanı, Ronaldo'nun takım arkadaşları üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı: "O, tarihin en iyi futbolcusu ya da en iyi iki futbolcusundan biri. Herkes gibi ben de onunla çalışmanın nasıl olacağından ve kulübün çok değişip değişmeyeceğinden emin değildim. Ancak ondan daha profesyonel bir futbolcu görmedim. Onunla her konuşma bir öğrenme eğrisidir. Kendisiyle diyetini, bunun önemini nasıl anladığını ve performans için dinlenmeyi konuştuk. İki dinlenme ölçer takıyor: yüzük ve bileklik. Antrenmana ilk gelen ve en son ayrılan kişi. Onunla çalışmak harika."

DAHA BÜYÜK RESİM: Blesa, sözlerine şöyle devam etti: "Cristiano bana çok yardımcı oluyor, çünkü artık ona hiçbir şey öğretemiyoruz. Fakat o, etrafı için adeta bir okul gibi. Oyuncuların geri kalanı onun yaptığını yapıyor çünkü yaptığı her şey performansını geliştirmek için harika bir tercih. O burada olduğundan beri tüm oyuncular daha yoğun antrenman yaptı ve daha sıkı bir diyet izledi. Oyuncuları her gördüğümde vücutları neredeyse yüzde 90 oranında gelişti. Daha önce böyle bir şey görmemişim. Artık daha az yağları, daha çok kasları var ve tüm egzersizleri sıkı bir şekilde yapıyorlar."

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SIRADA NE VAR? Ronaldo, Al-Nassr formasıyla ilk beş maçında beş gol ve iki asist kaydetti. Bu gollerin dördü Al-Wehda'ya karşı oynanan karşılaşmada geldi. Portekizli, Suudi Arabistan'da rekorlarını devam ettirmek istiyor.