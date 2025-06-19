Cristiano Ronaldo Al-Nassr'a Portekizli bir teknik direktör aldırıyor

Conceiçao, Spalletti'nin reddi sonrası Al-Nassr'ın gündemine girdi.

Al-Nassr, teknik direktör Stefano Pioli’nin Fiorentina ile anlaşmaya varmasının ardından yeni bir isim arıyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi, Luciano Spalletti’ye yıllık 18 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak İtalya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü bu öneriyi geri çevirdi.

Spalletti’nin reddi sonrası rotasını değiştiren Al-Nassr, geçen sezonun ikinci yarısında Milan’ı çalıştıran Sergio Conceiçao’yu listenin başına aldı. Portekizli teknik adam, Aralık 2024’te vatandaşı Paulo Fonseca'nın yerine Milan’ın başına geçmişti.

Göreve gelir gelmez ilk iki maçında Supercoppa Italiana’yı kazanan Conceiçao, sezonu ise Avrupa kupalarına katılamadan tamamladı.

Pioli ile ayrılık kesin

Milan’daki görev süresi yalnızca altı ay süren Conceiçao, sezon sonunda koltuğunu Massimiliano Allegri’ye bıraktı. İtalyan teknik adam Allegri, Rossoneri ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Al-Nassr cephesinde ise teknik direktör Stefano Pioli’nin ayrılığı artık kesinleşmiş görünüyor. İtalyan teknik adam, Fiorentina ile anlaşmaya vardı ve Suudi kulübünden resmi ayrılığı bekliyor. Bu gelişmeler, Conceiçao’nun Al-Nassr için en güçlü adaylardan biri olduğunu gösteriyor.

Öte yandan İtalya Milli Takımı, Haziran ayı başında Norveç’e 3-0 mağlup olmasının ardından Spalletti’nin görevine son verdi. Bu nedenle Spalletti şu anda kulüp takımlarına açık durumda, ancak Al-Nassr’ın teklifini reddetmesi, kariyer planlamasında farklı bir yön düşündüğünü gösteriyor.