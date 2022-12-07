Portekiz patronu Santos, Cristiano Ronaldo'yu İsviçre ile oynadıkları Dünya Kupası maçında neden yedek bıraktığını açıkladı

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Cristiano Ronaldo'yu İsviçre karşısında taktiksel nedenlerden dolayı yedek bıraktığını söyledi.

Ronaldo, İsviçre maçına yedek kulübesinde başladı

Daha önce yedek olan Ramos hat-trick yaptı

Santos bu kararın stratejik olduğunu söyledi

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Güney Kore ile oynadıkları maçta oyundan alınırken mutlu değil gibi görünüyordu ve bu karara tepki gösterdi. Ancak 37 yaşındaki yıldız maçtan sonra oyundan alınmasına değil Güney Koreli oyuncunun "acele etmesini" söylemesine tepki gösterdiğini açıkladı. Yaşananların ardından Portekiz'in İsviçre ile oynadığı son 16 turu maçına Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde başladı. Ancak Fernando Santos bunun taktiksel bir karar olduğunu iddia etti.

NE SÖYLENDİ? İsviçre karşısında aldıkları 6-1'lik galibiyetin ardından Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmamın nedenini zaten açıkladım. Bu bir maç stratejisiydi. Tüm oyuncularım değerli ama birbirlerinden farklılar. Dalot ve Raphael ile başladım fakat Cancelo da harika bir oyuncu. İsviçre'ye karşı ihtiyaç duyduğumuz kadronun bu olduğunu düşündüm."

"Benimle Ronaldo arasında herhangi bir sorun yok, biz birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Ronaldo örnek teşkil eden büyük bir kaptan."

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Güney Kore ile oynadığı maçta gözle görülür bir şekilde öfkeli görünüyordu. İsviçre karşısında son 16 turu maçında da yedek kalmaktan memnun değildi ancak Pepe'nin golünü tebrik etmek için yedek kulübesinden saha içine kadar geldi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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