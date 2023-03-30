Cristiano Ronaldo, 30 günde 15 MİLYON yeni Instagram takipçisi kazanırken, Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin takipçisi düştü

Samet Çayır
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Cristiano Ronaldo & Lionel MessiGetty
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Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, sadece gol sayısında yarışmıyor. Peki sosyal medyada son durum ne?

NE OLDU? Instagram'da en çok takip edilen kişi olan Cristiano Ronaldo, 568 milyon takipçisiyle övünüyor. Beş Ballon d'Or sahibi, Suudi Arabistan'da Al-Nassr ile futbol hayatını sürdürmesine rağmen popülerliğini yükseltmeye devam ediyor. Ronaldo, geçtiğimiz ay boyunca Instagram'da en çok takipçiyi kazanan kişi olmadı. Bu rekor, Amerikalı şarkıcı/aktris Selena Gomez'e ait. Ancak rakamlar, 38 yaşındaki oyuncunun küresel çekiciliğinin göz ardı edilemeyeceğini de ortaya koydu.

ÜnlüMeslekTakipçi (m)Kazandığı takipçi
Selena GomezŞarkıcı40122,405,110
Cristiano RonaldoFutbolcu56815,079,650
Dwayne JohnsonAktör3705,193,150

MESSİ'NİN TAKİPÇİSİ DÜŞTÜ: Ronaldo'nun markası büyümeye devam ederken, ezeli rakibi Messi ise son 30 günde Instagram'daki takipçi sayısının yaklaşık 570 bin azaldığını gördü. Arjantinli, şimdi 448 milyon takipçiye sahip.

ÜnlüMeslekTakipçi (m)Kaybettiği takipçi
Kylie Jennerİş insanı ve model382806,219
Lionel MessiFutbolcu448577,653
Khaby LameTikTok fenomeni79476,070

MBAPPE NE DURUMDA? Messi'nin PSG'den takım arkadaşı Mbappe de 250 binden fazla takipçi kaybetti ve 101 milyonda kaldı. Ancak Messi ve Ronaldo'nun doğal varisi olarak görünen Fransız yıldız, önümüzdeki yıllarda takipçi sayısını ciddi oranda artırabilir.