Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, sadece gol sayısında yarışmıyor. Peki sosyal medyada son durum ne?

NE OLDU? Instagram'da en çok takip edilen kişi olan Cristiano Ronaldo, 568 milyon takipçisiyle övünüyor. Beş Ballon d'Or sahibi, Suudi Arabistan'da Al-Nassr ile futbol hayatını sürdürmesine rağmen popülerliğini yükseltmeye devam ediyor. Ronaldo, geçtiğimiz ay boyunca Instagram'da en çok takipçiyi kazanan kişi olmadı. Bu rekor, Amerikalı şarkıcı/aktris Selena Gomez'e ait. Ancak rakamlar, 38 yaşındaki oyuncunun küresel çekiciliğinin göz ardı edilemeyeceğini de ortaya koydu.

Ünlü Meslek Takipçi (m) Kazandığı takipçi Selena Gomez Şarkıcı 401 22,405,110 Cristiano Ronaldo Futbolcu 568 15,079,650 Dwayne Johnson Aktör 370 5,193,150

MESSİ'NİN TAKİPÇİSİ DÜŞTÜ: Ronaldo'nun markası büyümeye devam ederken, ezeli rakibi Messi ise son 30 günde Instagram'daki takipçi sayısının yaklaşık 570 bin azaldığını gördü. Arjantinli, şimdi 448 milyon takipçiye sahip.

Ünlü Meslek Takipçi (m) Kaybettiği takipçi Kylie Jenner İş insanı ve model 382 806,219 Lionel Messi Futbolcu 448 577,653 Khaby Lame TikTok fenomeni 79 476,070

MBAPPE NE DURUMDA? Messi'nin PSG'den takım arkadaşı Mbappe de 250 binden fazla takipçi kaybetti ve 101 milyonda kaldı. Ancak Messi ve Ronaldo'nun doğal varisi olarak görünen Fransız yıldız, önümüzdeki yıllarda takipçi sayısını ciddi oranda artırabilir.