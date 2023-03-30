NE OLDU? Instagram'da en çok takip edilen kişi olan Cristiano Ronaldo, 568 milyon takipçisiyle övünüyor. Beş Ballon d'Or sahibi, Suudi Arabistan'da Al-Nassr ile futbol hayatını sürdürmesine rağmen popülerliğini yükseltmeye devam ediyor. Ronaldo, geçtiğimiz ay boyunca Instagram'da en çok takipçiyi kazanan kişi olmadı. Bu rekor, Amerikalı şarkıcı/aktris Selena Gomez'e ait. Ancak rakamlar, 38 yaşındaki oyuncunun küresel çekiciliğinin göz ardı edilemeyeceğini de ortaya koydu.
|Ünlü
|Meslek
|Takipçi (m)
|Kazandığı takipçi
|Selena Gomez
|Şarkıcı
|401
|22,405,110
|Cristiano Ronaldo
|Futbolcu
|568
|15,079,650
|Dwayne Johnson
|Aktör
|370
|5,193,150
MESSİ'NİN TAKİPÇİSİ DÜŞTÜ: Ronaldo'nun markası büyümeye devam ederken, ezeli rakibi Messi ise son 30 günde Instagram'daki takipçi sayısının yaklaşık 570 bin azaldığını gördü. Arjantinli, şimdi 448 milyon takipçiye sahip.
|Ünlü
|Meslek
|Takipçi (m)
|Kaybettiği takipçi
|Kylie Jenner
|İş insanı ve model
|382
|806,219
|Lionel Messi
|Futbolcu
|448
|577,653
|Khaby Lame
|TikTok fenomeni
|79
|476,070
MBAPPE NE DURUMDA? Messi'nin PSG'den takım arkadaşı Mbappe de 250 binden fazla takipçi kaybetti ve 101 milyonda kaldı. Ancak Messi ve Ronaldo'nun doğal varisi olarak görünen Fransız yıldız, önümüzdeki yıllarda takipçi sayısını ciddi oranda artırabilir.