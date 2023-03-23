Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda yedek kulübesinde kaldıktan sonra uluslararası emekliliği düşündüğünü açıkladı.

NE OLDU? Beş Ballon d'Or sahibi, ülkesinin planlarının ayrılmaz bir parçası olarak 2022 Dünya Kupası'na başladı. Ancak takıma katkısının sorgulandığı dönemde, çeyrek finalde kendisini yedek kulübesinde buldu. Portekiz, bu turda Fas'a yenildi. 196 kez bu formayı giyip 118 gol atarak adını tarihe altın harflerle yazdıran yıldız futbolcu, olağanüstü kariyerine nokta koymayı düşündü.

NE SÖYLENDİ? Ronaldo, perşembe günü EURO 2024 Elemeleri'nde Lihtenştayn ile oynanacak maç öncesi gazetecilere şunları söyledi: "Yalan söylemeyeceğim. Hayatımızda her şeyi teraziye koymak zorundayız. Ben ve ailem düşündük, ama sonra zorluklara rağmen havlu atamayacağımız sonucuna vardık. Durumları farklı açılardan görebildim. Bundan çok şey öğrendim.

"Geri döndüğüme sevindim. Roberto Martinez bana güvendiğini gösterdi. Her zaman oynamak istemişimdir. Bildiğiniz gibi herkesle ve benimle de konuştu ve millî takıma verecek çok şeyim olduğunu fark ettim. Bunu hissediyorum, istiyorum ve arzum Portekiz'i en üst seviyeye çıkarmak. Bana ihtiyaç duyduklarında her zaman katkımı vereceğim."

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SIRADA NE VAR? Ronaldo, Manchester United'daki sözleşmesi kasım 2022'de feshedildikten sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile dünya futbolunun en kazançlı sözleşmesini imzaladı ve kulüp futbolunu Suudi Arabistan'da sürdürüyor. Millî takımda ise yıldız futbolcunun perşembe akşamı oynanacak Lihtenştayn maçına ilk 11'de çıkması bekleniyor.