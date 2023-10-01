Cristian Giuntoli: Chelsea yaz aylarında Dusan Vlahovic’e teklif yaptı

Premier Lig’e kötü bir giriş yapan Londra ekibinin yaz transfer döneminde Juventus’un Sırp golcüsünü transfer etmek istediği ortaya çıktı.

Juventus’un futbol direktörü Cristian Giuntoli, Chelsea’nin yaz transfer döneminde Sırp golcüleri Dusan Vlahovic için teklif yaptığını açıkladı. Transfer döneminde Nicolas Jackson ve Christopher Nkunku’yu da kadrosuna katan Chelsea’nin Vlahovic’i Romelu Lukaku’yu da içeren bir takas anlaşmasıyla kadroya katmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.

Giuntoli ne söyledi?

“Yazın Rabiot ve Milik’i takımda tuttuk. Weah ve Cambiasso’yu da aramıza kattık. Lukaku konusunda Chelsea'nin Vlahovic için teklifi vardı. Dusan'ı satmak istemedik ama belli bir rakam verilseydi kabul ederdik. Chelsea bizim onlardan istediğimiz rakama asla ulaşamadı ve bu nedenle onların istediği bu takas gerçekleşmeyince Lukaku da Roma’ya gitti” Haberin devamı aşağıda

Vlahovic, 2022/23 sezonunda Juventus'taki ilk tam sezonunda 42 maçta 14 gol attı ancak kulübün devam eden mali sıkıntılarından dolayı yaz aylarında takımdan ayrılabileceği öne sürülmüştü. İtalyan devi golcü oyuncu transfer edebilmek için Arsenal ile kıyasıya bir transfer rekabetine girmiş ve oyuncuyu Fiorentina’dan yaklaşık 70 milyon euro karşılığında transfer etmişti.