Manchester City transferde rotayı Barcelona'nın yıldızı Griezmann'a çevirdi

Forvet arayışını sürdüren Manchester City, Barcelona’nın Fransız oyuncusuyla ilgileniyor.

Geçtiğimiz haftalarda Harry Kane için Tottenham’a bir teklif götüren Manchester City, 100 milyon sterlin değerinde olduğu öne sürülen teklife olumlu yanıt alamamıştı.

Kane’in ayrılma isteğine rağmen Tottenham Başkanı Daniel Levy’nin yıldız golcü konusundaki inadı City’yi alternatiflere yöneltebilir.

Footmercato’da yer alan habere göre; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Antoine Griezmann ile özel bir telefon görüşmesi yaptı. İkili olası transfer hakkında uzun bir sohbet gerçekleştirdi.

Barcelona zorda

Maaş bütçesi nedeniyle sıkıntılar yaşayan ve sözleşmesi biten Lionel Messi başta olmak üzere birçok oyuncuya kontrat önerememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan Barcelona, Griezmann’ı elden çıkarmaya sıcak bakabilir.

Fransız oyuncunun Barcelona’da bir türlü istediği seviyeye çıkamaması ve zaman zaman mutsuzluğunu dile getirmesi de Premier Lig ihtimalini güçlendiriyor.

Kardeşi ilgileniyor

30 yaşındaki oyuncunun menajerliğini kardeşi Maud Griezmann yapıyor. Barcelona’ya yakın kaynaklara göre, Maud Griezmann’ın Manchester City ile iyi bağlantıları var.

Maud, kardeşinin Manchester City’ye transfer için geçen yaz da girişimlerde bulunmuştu, ancak transfer Barcelona’nın yüksek bonservis talebi nedeniyle rafa kalkmıştı.

Katalan ekibinin yaşadığı finansal zorluklar ve acil nakit ihtiyacı, Griezmann transferinin nispeten makul bir bedelle gerçekleşmesini sağlayabilir.

Barcelona'da aynı sayıları yakalayamadı

2019’da Atletico Madrid’den Barcelona’ya transfer olan Griezmann, burada 99 maçta 35 gol kaydetti.

Atletico Madrid formasıyla zirveye tırmanan Fransız golcü, eski kulübünde 257 maçta 133 gol atmış ve 50 asist yapmıştı.

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