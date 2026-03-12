Courtois'ten Xabi Alonso hakkındaki iddialara sert yanıt

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, teknik direktör Xabi Alonso’nun kulüpten ayrılış süreciyle ilgili ortaya atılan iddialara sert bir şekilde yanıt verdi.

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından konuşan Belçikalı kaleci, oyuncuların teknik direktöre karşı hareket ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Courtois, “Burasının anaokulu olduğunu ve istediğimizi yaptığımızı mı düşünüyorsunuz? Bu kesinlikle böyle değil” ifadelerini kullanarak iddiaları reddetti.

“Kimse Alonso’ya komplo kurmadı”

Real Madrid’de sezon başında göreve gelen Xabi Alonso’nun ayrılığı sonrası bazı haberlerde soyunma odasının teknik direktör üzerinde baskı kurduğu öne sürülmüştü. Courtois ise bu iddialara doğrudan karşı çıktı.

“Kimse Xabi Alonso’ya komplo kurmadı. Taktikleri sevmediğimiz ya da video analizlerinden hoşlanmadığımız gibi şeyler söyleniyor ama bu doğru değil” diyen Courtois, profesyonel futbolun gerekliliklerine vurgu yaptı.

Belçikalı kaleci, kariyerinde birlikte çalıştığı Antonio Conte dönemini örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Chelsea’de Conte ile çalışırken bir saat video izlediğimiz olurdu. Ama bu bizim işimiz. Profesyoneliz ve maçlara hazırlanmak zorundayız.”

Real Madrid sezon başında Xabi Alonso yönetiminde iyi bir başlangıç yapmıştı. Hatta Ekim ayında Barcelona’yı El Clasico’da mağlup ederek puan farkını açan Madrid ekibi, o dönemde iyi bir seri yakalamıştı.

Ancak kasım ve aralık aylarında yaşanan düşüşle birlikte takım sekiz maçlık süreçte sadece iki galibiyet alabildi. Bu dönemde takım içindeki huzursuzlukların arttığı ve özellikle Vinicius Junior’un teknik direktörle yaşadığı bir tartışmanın dikkat çektiği iddia edilmişti.

Arbeloa yönetiminde yeni dönem

Xabi Alonso’nun ayrılığının ardından takımın başına Alvaro Arbeloa getirildi. Ancak Arbeloa yönetimindeki Real Madrid de istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı.

Takım bu süreçte Albacete, Benfica, Osasuna ve Getafe gibi rakipler karşısında beklenmedik mağlubiyetler yaşadı. Buna rağmen Manchester City karşısında alınan 3-0’lık galibiyet sezonun en etkileyici performanslarından biri olarak değerlendirildi.

Courtois, bazı eleştirilerin haklı olduğunu kabul ederken takımın da sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

“Bazı eleştiriler adil olabilir. Bazen kötü oynuyoruz ve bunun sorumluluğunu kabul etmek gerekir. Ama bugün takım olarak önemli bir adım attık. Birbirimiz için mücadele edersek her şey daha iyi olacaktır” dedi.