Arjantin’in Copa America finalinde Brezilya’yı 1-0 mağlup etmesiyle birlikte Lionel Messi, milli formayla ilk kupasını kaldırdı.

Arjantin formasıyla uzun yıllardır kupa hasreti çeken Lionel Messi, Copa America finalinde buna bir son vermeyi başardı.

Kulüpler düzeyinde Barcelona ile birlikte sayısız başarı ve kupa kazanan Messi, Arjantin’in Brezilya’yı mağlup etmesiyle milli takım kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

Maracana Stadyumu’nda oynanan maçta Di Maria’nın attığı golle birlikte Tangocular, 1993 yılından bu yana ilk kez Copa America’da zafere ulaştı.

Messi neler söyledi?

Copa America’yı dört gol beş asistle tamamlayan yıldız oyuncu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Hakemin son düdüğüyle birlikte takım arkadaşlarıyla büyük bir sevinç yaşayan Lionel Messi, karşılaşmadan sonra şu açıklamalarda bulundu:

“Bu çılgın bir şey. Yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Eninde sonunda bugünün geleceğini biliyordum.”

“Hedefimiz ilk günden beri açıktı, şampiyon olmak istiyorduk. Şu anda çok yoğun bir mutluluk yaşıyoruz. Bu anın hayalini çok kurmuştum.”

“Maçtan önce Di Maria’yla konuştum ve ona intikamını alacağımızı söylemiştim. Takım arkadaşlarım da birçok kez bu kupayı kazanmaya çok yaklaşmışlardı ve sonunda bunu başardık.”

“Tanrı’nın bir gün bana bu duyguyu yaşatacağını biliyordum, kendi ülkelerinde Brezilya’yı yendik. Hocamız Lionel Scaloni’ye de hak ettiği değeri vermeliyiz, her zaman takımın başarısı için mücadele etti. Kazanan bir takım yaratmayı başardı.”

“Çokça kez milli formayla kupalar kazanmaya yaklaşmıştım, sonunda bu kötü şansı üzerimden attığım için mutluyum.”

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