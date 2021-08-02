CONCACAF Gold Cup finalinde ABD, Meksika'yı mağlup etti

CONCACAF Gold Cup finalinde, Meksika'yı mağlup eden genç ABD kadrosu kupanın sahibi oldu.

Neredeyse tam kadro Meksika'ya karşı genç bir kadroyla sahada olan ABD, Gold Cup'ta zafere ulaştı.

CONCACAF Gold Cup finalinde Katar'ı eleyerek finale yükselen ABD ile Kanada'yı mağlup eden Meksika karşı karşıya geldi.

Uzatmalara giden karşılaşmada gülen taraf Amerika Birleşik Devletleri oldu.

ABD, Meksika karşısında ne yaptı?

Normal süresi beraberlikle biten final uzatmalara gitti ve kupanın sahibini belirleyen gol de uzatma dakikalarında geldi.

117. dakikada topu kazanan Miles Robinson sonucu belirledi.

Christian Pulisic, Weston McKennie ve Gio Reyna olmadan sahada olan ABD'de Matt Turner, Matthew Hoppe, Gyasi Zardes, George Bello ve dahası Altın Kupa yarışında öncülük etti.

Haziran ayında Uluslar Ligi'nde Meksika'yı eleyerek kupanın sahibi olan Amerika bir kez daha Meksika karşısında zaferi tattı.

CONCACAF Uluslar Ligi finalinde ABD, Meksika'yı 3-2 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Karşılaşmada ABD'nin gollerini, Gio Reyna, Weston McKennie ve Christian Pulisic kaydetmişti.

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