Meksikalı oyuncu babasını kaybetti, yarı final maçına çıktı

Meksika, Altın Kupa'da (Gold Cup) Kanada karşısında finale yükseldikleri karşılaşmanın zaferini ellerini gökyüzüne kaldırarak kutladı.

Meksika Teknik Direktörü Gerardo 'Tata' Martino, öğrencisi Jonathan dos Santos'un Altın Kupa (CONCACAF Gold Cup) yarı finali öncesi yaşadığı trajik durumu açıkladı.

Altın Kupa yarı finalinde Perşembe günü Meksika ile Kanada karşı karşıya geldi.

Kanada'yı 2-1 mağlup eden Meksika finale yükseldi ve 2 Ağustos'ta ABD ile karşı karşıya gelecek.

Meksika için finale kalmasının yanı sıra bu karşılaşmayı değerli kılan başka bir durum daha var.

Jonathan dos Santos, babasının vefatının ardından neden sahaya çıktı?

Kanada karşılaşmasından birkaç saat önce Meksika'nın orta sahası Jonathan dos Santos babası Geraldo Francisco dos Santos'u kaybetti.

Zizinho olarak tanınan Francisco dos Santos, 59 yaşında hayata veda etti. Ancak Jonathan buna rağmen Kanada karşısında sahada olmayı tercih etti.

Maçın ardından konuşan Meksika Teknik Direktörü, öğrencisi Jonathan dos Santos'un sahaya çıkma kararını babası için verdiğini çünkü Zizinho'nun bunu isteyeceğine inandığını açıkladı.

Meksika'nın 2-1 kazandığı karşılaşmada, Dos Santos, 61 dakika sahada kaldı.

Ellerini gökyüzüne kaldırarak kutladılar

Meksikalı futbolcular karşılaşmanın ardından final zaferini ellerini gökyüzüne kaldırarak kutladılar.

Zizinho kimdir?

Brezilya'da doğan Zizinho profesyonel kariyerine 1980'de Meksika ekibi Club America'da başladı.

Ardından Club Leon, Necaxa ve Monterrey gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu, 1980-91 yılları arasında da Meksika Milli Takımı için mücadele verdi.

Meksika Teknik Direktörü Gerardo 'Tata' Martino ne söyledi?

"Jona'nın durumu ve bugün olanlar hakkında derin bir üzüntü duyuyoruz."

"Şu an ne yaşadığını sadece kendi bilebilir. Annesiyle iletişime geçtikten sonra kalıp oynamaya karar verdi çünkü annesinden duyduğuna göre babasının istediği şey buydu."

"Bu durumda vereceği karar ne olursa olsun tüm desteğimiz onunla.

Hayattaki en önemli şeyin futbol mu yoksa aile mi olduğunu çözümlediğimiz günlerden biri."

Meksika finalde ABD ile karşılaşacak

Kanada karşısında aldığı galibiyetin ardından Meksika, Altın Kupa finalinde tanıdık bir rakiple karşılaşacak.

Güney Amerika ekibi, Katar'ı 1-0 yenerek finale yükselen ABD ile 2 Ağustos'ta Altın Kupa'nın sahibi olmak için mücadele verecek.

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