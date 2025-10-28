Comolli'nin Tudor'u kovmasının ardında yatan üç sebep belli oldu

Juventus, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Igor Tudor’un görevine son verdi. Ancak, kulübün Hırvat teknik direktörle yollarını ayırma kararı yalnızca sportif başarısızlığa dayanmıyor. Football Italia’nın haberine göre, Tudor ile genel menajer Damien Comolli arasındaki soğuk ilişki, bu süreci hızlandıran temel etkenlerden biri oldu.

Pazartesi günü resmi olarak görevden alınan Tudor’un yerine Juventus yönetimi, Luciano Spalletti ile görüşme kararı aldı. Comolli’nin bugün Spalletti ile bir araya gelerek Allianz Stadyumu’ndaki görevi teklif edeceği bildirildi.

Juventus, 13 Eylül’den bu yana maç kazanamadı. Takım son dört maçında gol dahi atamadı ve bu süreçte üst üste üç yenilgi aldı. Ancak Tudor’un görevden alınmasına yol açan nedenler yalnızca saha sonuçları değildi.

1. Transfer anlaşmazlıkları

Comolli ile Tudor arasındaki gerginliğin en temel nedeni, yaz transfer döneminde yaşanan fikir ayrılıklarıydı. Tudor’un orta saha takviyesi yönündeki talepleri dikkate alınmadı. Juventus bunun yerine son günlerde Lois Openda ve Edon Zhegrova gibi hücum oyuncularını kadrosuna kattı.

Ayrıca Tudor, Dünya Kulüpler Kupası’ndaki başarılı performansları nedeniyle Alberto Costa’nın takımda kalmasını isterken, kulüp bu oyuncunun yerine yalnızca 330 dakika forma giyebilen Joao Mario’yu transfer etti. Bu durum, teknik ekiple yönetim arasındaki güveni ciddi biçimde sarstı.

2. Performans direktörü krizi

Eylül ayında eski Arsenal ve Liverpool performans uzmanı Darren Burgess’in “Performans Direktörü” olarak atanması da Tudor’un bilgisi dışında gerçekleşti.

Tudor, atamayı öğrendikten sonra yaptığı açıklamada, “Bu beyefendi henüz kulübe gelmedi” diyerek açıkça rahatsızlığını dile getirdi. Juventus ise Burgess’in “performans, yenilik ve sporcu refahında mükemmelliği teşvik edecek üst düzey bir ekip kuracağını” belirtti.

Ayrıca kulüp yöneticilerinin Tudor’un taktik anlayışına doğrudan müdahale etmeye çalışması —özellikle dörtlü savunma sistemine dönmesi yönündeki öneriler— Hırvat teknik adamı daha da huzursuz etti.

3. İletişim ve hakem eleştirileri

Tudor’un basın açıklamaları ve hakemlerle ilgili sert söylemleri de Juventus yönetimi tarafından hoş karşılanmadı. Özellikle Hellas Verona maçında verilen penaltı kararını “utanç verici” olarak nitelendirmesi büyük yankı uyandırdı.

Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Estadio Bernabeu’daki basın toplantısında, kulüp yetkililerinin önünde hakemleri ve fikstür yoğunluğunu hedef alması, ipleri koparan son olay oldu.

Sonuçta saha içi başarısızlık, yönetimle yaşanan fikir ayrılıkları ve Tudor’un iletişim tarzı birleşince Juventus yönetimi teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı. Kulüp, yedi ay içinde üçüncü kez teknik direktör değiştirerek yeni bir dönemin eşiğine geldi.