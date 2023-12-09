Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas modern futbolda 10 numaraların her geçen gün daha fazla yok olduğunu düşünüyor

Futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Cesc Fabregas, futbolun son yıllardaki evrimine dikkat çekti.

İlk teknik direktörlük deneyimini Serie B takımlarından Como’da yaşayan Cesc Fabregas, futbolun son yıllarda büyük bir değişime uğradığını söyledi. Teknik direktörlerin artık klasik anlamda 10 numaralar kullanmadığını ifade eden Fabregas, modern futbolun daha kompakt yapılar istediğini ve bu değişimin kendisini futbolculuk yıllarında zorladığını ifade etti.

Fabregas ne söyledi?

“Mesut Özil ya da James Rodriguez kalitesindeki oyuncular artık antrenörlerin ilgisini çekmiyor. Bu oyuncular harika bir pasla maçın kilidini açabilir ama artık antrenörler istikrarlı bir yapıya sahip olmayı tercih ediyor. Modern futbolun ne olduğunu Antonio Conte Chelsea’ye geldiğinde öğrendim. Çok fazla koşu, bölünmüş alanlar ve robotik antrenmanlar… O dönem buna inanamadım ve tamamen şoka uğradım çünkü ben her zaman yaratıcılığa dayanan bir oyuncu oldum ki bu da benim için en iyisiydi”

Chelsea’den ayrıldıktan sonra Monaco’ya transfer olan ve kariyerinin son yıllarında Como’da forma giyen Fabregas, kısa bir süre önce İtalyan ekibinde teknik direktörlük görevine getirilmişti. Futbolculuk kariyerinde Barcelona, Arsenal ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Fabregas, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.