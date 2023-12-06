Como’nun başına genç teknik direktör Cesc Fabregas ilk röportajını verdi: Kötü geçen antrenmanlardan sonra uyumam!

Futbol hayatını noktaladığı Serie B takımlarından Como’da teknik direktörlüğe adım atan unutulmaz orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, Como'nun başında geçirdiği ilk dönem, gelecek planları ve Arsene Wenger ve Jose Mourinho gibi teknik direktörlerden öğrendikleri hakkında konuştu. Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda antrenörlükteki ilk günlerini değerlendiren Fabregas, hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı.

“Oyun anlayışımızı değiştiriyoruz ve bunu sezon devam ederken yapmak kolay değil. Bire bir savunmayı sevmiyorum. Barcelona'dayken bir takım bizimle bu şekilde oynadığında ölü gibiydiler. Maç başına iki gol atan Messi ve Neymar'a karşı Bilbao'yu hatırlıyorum. Serie B'de bu eğilim var, daha az kalite var.

Fiziksel olarak güçlü, zeki ve organize olmalıyız. Beş kişiyle savunma yapmayı sevmiyorum ve pres için rakibi önde karşılamak daha iyi. Biz adam markajı için değil top için çalışıyoruz. Daha çok üç forvet, iki orta saha ve bir trequartista ile oynuyoruz.

Wenger genç oyuncular için bir ustaydı, Mourinho oyuncuları motive tarzıyla, Conte yaydığı enerjiyle ve Guardiola ise taktikler için harika öğretmenlerdi. Ancak hepsinin ortak bir noktası var: kazanmak istiyorlar. Farklı bir mesajın verildiği bir soyunma odasında hiç bulunmadım.

Como'yu Serie A'ya taşımak için çalışıyorum. Takımın, personelin ve diğer herkesin sahip olması gereken bir zihniyet. Önemli olan oraya kulüp olarak doğru bir yapıyla gitmek. Bu yüzden kendimi uzun bir süre için adamak istiyorum, projeyi seviyorum.

Önümde 30 yıllık bir antrenörlük kariyeri var, her zaman aşırı rekabetçi olacağım. Eğer bir antrenman kötü geçerse, oynadığım zamanlardaki gibi uyumam. Bu benim en üst seviyeye ulaşmama yardımcı oldu. Bugün başkalarından oluşan bir takıma uyum sağlıyorum ve kazanma zihniyetini aktarmaya çalışıyorum.

Şimdi birçok şeyi anlıyorum, günde 12 saat çalışan babamın fedakarlıklarını bile. Önceden dünyanın en iyi hayatına sahiptim, şimdi her şey farklı. Ama bundan çok hoşlanıyorum."