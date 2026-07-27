Chelsea savunma oyuncusu Levi Colwill, yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun tarzını överken, eski teknik direktörlerine eleştiri okları yönelterek onları "aşırı katı" olarak nitelendirdi.

Colwill, sezon öncesi dönemde geçirdiği ciddi bir diz sakatlığının ardından geçen sezonun büyük bölümünü kenarda geçirdi. Bu durum, Chelsea'nin yedek kulübesinde Enzo Maresca, Liam Rosenior ve Callum McFarlane gibi üç farklı teknik direktörün görev aldığı bir sezonda oyuncunun katkısını yalnızca 4 maçla sınırladı.

Alonso'nun tarzı, Bayer Leverkusen'in (Alman ekibinin teknik direktörüyken) dört büyük kupayı kazanmasına yardımcı olmuştu. Alonso bu fikirleri Chelsea'deki ilk haftalarında hızla aktardı; Colwill de onun prensiplerini kendisinden öncekilerle kıyaslayarak övdü.

Colwill şunları söyledi: "Xabi serbest hareket eden bir futbol istiyor. Katı olan ve seni doğru pozisyonlarda görmek isteyen birçok teknik direktörle çalıştım, ama onunla birlikte gördüğünü oyna, boşluğu ara ve onu hızlıca değerlendir."

Chelsea, felaket bir sezonun ardından geçen sezonu onuncu sırada tamamladı, ancak Colwill takımın bu sezon mücadele edecek güce sahip olduğuna inanıyor.

İngiliz "Mirror" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Takımımızdaki oyuncuların buna hazır olduğunu hissediyorum. Ve artık bu kadar yetkin bir teknik direktörün de bulunmasıyla, tüm unsurlar bir araya geldiğinde, Premier Lig şampiyonluğu için kesinlikle güçlü bir şekilde mücadele edebileceğiz."

Chelsea, 2017 yılından bu yana Premier Lig şampiyonluğunu kazanamadı ve "Boehly" sahipliğinde sezonu ilk dört sırada yalnızca bir kez tamamladı. Alonso ise herhangi bir temel hedef açıklamayı reddetti ve işlerin bazılarının umduğu kadar hızlı ilerlemeyebileceğine dair ipucu verdi.