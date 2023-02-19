Kaleci Martin Dubravka, Newcastle'ın finalde Manchester United'a yenilmesi durumunda Carabao Cup kazananı olarak madalya elde edecek.

NE OLDU? Martin Dubravka cumartesi günü Liverpool maçında Nick Pope'un kırmızı kartının ardından 22. dakikada oyuna girdi. Ancak Slovak kaleci, ocak ayında Erik ten Hag'ın takımında iki kez forma giydiği için Carabao Cup finalinde bir sonraki maçta cezalı Pope'un yerine oynayamayacak.

İşin daha ilginç tarafı, iki takım arasında oynanacak final maçını Manchester United'ın kazanması halinde Dubravka, madalya alacak.

DAHA BÜYÜK RESİM: İki kalecinin de forma giyemeyeceği Carabao Cup finalinde Newcastle'ın kalesini Loris Karius'un koruması bekleniyor. Alman eldiven, şubat 2021'den bu yana ilk maçına çıkacak. Dubravka ise Newcastle'ın nisan 2000'den bu yana Wembley'e ilk ziyaretini kaçıracağı için hayal kırıklığına uğrayacak.

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Getty Images

DUBRAVKA'YI NE BEKLİYOR? Newcastle'ın Liverpool'a karşı maçı tamamlamasına yardımcı olan Dubravka, Carabao Cup finalinde benzer bir şey yapamayacak ve tribünlerde oturmak zorunda kalacak.