Coentrao, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu eleştiren eski oyunculara sert çıktı

Real Madrid ve Portekiz'in eski yıldızı Fabio Coentrao, son eleştirilerin ardından eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun arkasında durdu.

İngiltere'deki uzmanlar ve eski oyuncular, çarpıcı röportajın ardından Cristiano Ronaldo'yu ağır bir şekilde eleştirdiler. Eski takım arkadaşları Wayne Rooney, Gary Neville ve Paul Scholes, 37 yaşındaki oyuncuyu kamuoyu önünde eleştiren birçok büyük isim arasında yer alıyor.

Ancak Coentrao, kimsenin bu kadar başarılı bir oyuncuyu karalamaya hakkının olmadığını söyleyerek olumsuz seslere karşılık verdi.

Ne söylendi?

Relevo'ya konuşan Real Madrid'in eski sol beki, şu yorumu yaptı: "Konuşmak için motive hissetmiyorum ama yapmak zorundaydım çünkü Cristiano hakkında söylenenleri duymaktan hoşlanmıyorum.

"Bir hiç olan eski oyuncular var, b*k gibiydiler ve Cristiano hakkında konuşuyorlar. Böyle konuşmalarına gerek yok.

"Ronaldo, kendi seviyesinde bir performans göstermese bile bu yorumlar oldukça çirkin. İnsanlar onun hakkında konuşmaya başlıyor ve Ronaldo'nun takım arkadaşlarıyla kötü geçindiğini söylüyor. Bunlar yanlış yorumlanıyor.

"Bu korkunç bir şey, onun nasıl olduğunu biliyorum. Onunla yaşadım. Uzun yıllar boyunca yaşadım ve Ronaldo'nun nasıl biri olduğunu biliyorum. Cristiano'nun Bruno [Fernandes] ya da takım arkadaşlarından biriyle iyi geçinmemesi imkânsız. Çünkü o harika bir insan."

Daha büyük resim

Ronaldo, bu sezon United'daki davranışlarından dolayı birkaç kez eleştirildi. Beş Ballon d'Or sahibi, Premier Lig'de Tottenham'a karşı oynanan maçta karşılaşmanın bitmesini beklemeden yedek kulübesinden doğrudan soyunma odasına gitti. Daha sonra ise verdiği röportajda Manchester United Menajeri Erik ten Hag'a saygı duymadığını açıkladı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Ronaldo'yu ne bekliyor?

Eski Manchester United, Real Madrid ve Juventus yıldızı, perşembe günü Gana'ya karşı 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak.

United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandıran Ronaldo, turnuvadan sonra ise kendisine yeni bir kulüp arayacak.