Şampiyonlar Ligi - Hafta 1 8 Eyl 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

Club Brugge ile Aston Villa arasındaki maç 8 Eylül 2026'da EST ile 12.45'te ve GMT ile 17.45'te başlayacak.

Maç öncesi

Şampiyonlar Ligi lig aşaması, Club Brugge'ün geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'yı ağırlamasıyla başlıyor.

Yükselişteki Brugge, sorunlu Villa'yı test edecek

Club Brugge, geçen sezon yerel lig şampiyonluğuna uzanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında Belçika rekoru olan 13. kez yer alıyor. Bu sezon ligde çıktığı beş maçın dördünü kazanan ekip, Şampiyonlar Ligi'ne son üç katılımının her birinde eleme aşamasına da yükseldiği için özgüveni yüksek olacak.

Mayıs ayında Avrupa Ligi'ni kazanmak Villa ve teknik direktör Unai Emery için çok büyük bir andı, ancak takımın son yerel lig sezonu çalkantılı başladı. Youri Tielemans, Morgan Rogers ve Ezri Konsa gibi kilit oyuncularını Premier League rakiplerine kaptırdılar ve bu sezon Premier League'deki ilk üç maçlarında gol atamadılar. Ancak Emery yönetiminde Villa, UEFA organizasyonlarında oldukça başarılı oldu; grup/lig aşamasındaki son 21 maçının sadece üçünü kaybetti (G16, B2) ve İspanyol teknik adam yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçının sekizini kazandı.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

Club Brugge'ün Şampiyonlar Ligi'ndeki son 15 maçında 2,5 gol barajı aşıldı.

2024-25 Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcından bu yana Club Brugge'den (43) daha fazla gol yiyen tek takım Barcelona (44) oldu.

Villa, Avrupa'daki son 16 maçının dokuzunda kalesini gole kapattı.

Villa'nın yeni transferi Johan Manzambi ile uzun süredir forma giyemeyen Amadou Onana hâlâ kenarda, ancak Joao Gomes yurt içindeki üç maçlık cezasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir.

Villa forveti Nicolas Jackson, geçen sezon Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta beş gole katkı sağladı (3 gol, 2 asist).

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Muhtemel 11'ler

Brugge (4231): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi.

Villa (4231): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Takım haberleri ve kadrolar

Club Brugge'ü Ivan Leko çalıştırıyor, ancak ev sahibi ekip için şu anda doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Maç öncesinde olası bir ilk 11 de doğrulanmış değil ve daha fazla güncellemenin karşılaşma saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery de tahmini bir 11 doğrulamadı ve mevcut en güncel verilerde herhangi bir sakatlık ya da ceza listelenmiyor. Her iki takımın durumuyla ilgili bilgiler, yeni bilgiler geldikçe güncellenecek.

Form durumu

Club Brugge, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması, 30 Ağustos'ta Belçika First Division A'da Gent'e karşı alınan 2-1'lik yenilgiyle sonuçlandı. Brugge bundan önce Cercle Brugge'ü 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda OH Leuven'i 3-0 yenmiş ve bu süreçte sahasında Kortrijk karşısında da 3-0 kazanmıştı. Diğer tek yenilgisi ise Belçika Süper Kupa'da Union St. Gilloise karşısında geldi; normal süre 1-1 bitti, ardından penaltılarda kaybetti. Beş maçın tamamında Brugge sekiz gol attı ve beş gol yedi.

Aston Villa son beş maçının tamamını kaybetti. Son maçında 31 Ağustos'ta Premier League'de Arsenal'a 1-0 yenildi. Bundan önce Villa, Brighton'a 4-0 mağlup oldu, hazırlık maçında Borussia Moenchengladbach'a 2-1 kaybetti, UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildi ve sezon öncesinde Bayern Munich'e 2-1 kaybetti. Villa bu beş karşılaşmada üç gol attı ve 10 gol yedi.

İkili rekabet

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma 12 Mart 2025'te oynandı ve Aston Villa, Villa Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti. Ondan önce Villa, 4 Mart 2025'te Jan Breydel Stadion'daki ilk maçı da 3-1 kazandı. Verilerde yer alan bundan önceki tek karşılaşmada ise Club Brugge, 6 Kasım 2024'te sahasında Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 yendi. Kayıtlardaki üç karşılaşmada Aston Villa'nın iki, Club Brugge'ün ise bir galibiyeti bulunuyor; Villa altı gol atarken Brugge iki gol kaydetti.

Puan durumu

Şampiyonlar Ligi puan durumunda Club Brugge ve Aston Villa şu anda birinci sırada listeleniyor.