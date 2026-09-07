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Şampiyonlar Ligi
team-logoClub Brugge
Jan Breydel Stadion
team-logoAston Villa
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Yardımcı olanlar:

Club Brugge - Aston Villa Şampiyonlar Ligi maç ön izlemesi

Şampiyonlar Ligi
Club Brugge
Aston Villa
U. Emery

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Taktikleri, takım haberlerini, transferleri, form durumunu ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 1
Jan Breydel Stadion

Club Brugge ile Aston Villa arasındaki maç 8 Eylül 2026'da EST ile 12.45'te ve GMT ile 17.45'te başlayacak.

Maç öncesi

Şampiyonlar Ligi lig aşaması, Club Brugge'ün geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'yı ağırlamasıyla başlıyor.

Yükselişteki Brugge, sorunlu Villa'yı test edecek

Club Brugge, geçen sezon yerel lig şampiyonluğuna uzanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında Belçika rekoru olan 13. kez yer alıyor. Bu sezon ligde çıktığı beş maçın dördünü kazanan ekip, Şampiyonlar Ligi'ne son üç katılımının her birinde eleme aşamasına da yükseldiği için özgüveni yüksek olacak.

Mayıs ayında Avrupa Ligi'ni kazanmak Villa ve teknik direktör Unai Emery için çok büyük bir andı, ancak takımın son yerel lig sezonu çalkantılı başladı. Youri Tielemans, Morgan Rogers ve Ezri Konsa gibi kilit oyuncularını Premier League rakiplerine kaptırdılar ve bu sezon Premier League'deki ilk üç maçlarında gol atamadılar. Ancak Emery yönetiminde Villa, UEFA organizasyonlarında oldukça başarılı oldu; grup/lig aşamasındaki son 21 maçının sadece üçünü kaybetti (G16, B2) ve İspanyol teknik adam yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçının sekizini kazandı.

Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

  • Club Brugge'ün Şampiyonlar Ligi'ndeki son 15 maçında 2,5 gol barajı aşıldı.
  • 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcından bu yana Club Brugge'den (43) daha fazla gol yiyen tek takım Barcelona (44) oldu.
  • Villa, Avrupa'daki son 16 maçının dokuzunda kalesini gole kapattı.
  • Villa'nın yeni transferi Johan Manzambi ile uzun süredir forma giyemeyen Amadou Onana hâlâ kenarda, ancak Joao Gomes yurt içindeki üç maçlık cezasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir.
  • Villa forveti Nicolas Jackson, geçen sezon Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta beş gole katkı sağladı (3 gol, 2 asist).
Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Muhtemel 11'ler

Brugge (4231): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi.

Villa (4231): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Takım haberleri ve kadrolar

Club Brugge vs Aston Villa Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
Diziliş
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
1Y. Sommer3H. Lee64K. Sabbe44B. Mechele65J. Seys17R. Vermant10H. Vetlesen67M. Diakhon8F. Potts20H. Vanaken7N. Tresoldi1Z. Suzuki2M. Cash3V. Nilsson Lindeloef22I. Maatsen5T. Mings7J. McGinn6R. Barkley8B. Kamara53G. Hemmings10E. Buendia11N. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Club Brugge

İlk 11

Aston Villa

Teknik direktör

  • I. Leko
  • U. Emery

Club Brugge'ü Ivan Leko çalıştırıyor, ancak ev sahibi ekip için şu anda doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Maç öncesinde olası bir ilk 11 de doğrulanmış değil ve daha fazla güncellemenin karşılaşma saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery de tahmini bir 11 doğrulamadı ve mevcut en güncel verilerde herhangi bir sakatlık ya da ceza listelenmiyor. Her iki takımın durumuyla ilgili bilgiler, yeni bilgiler geldikçe güncellenecek.

Form durumu

CLB

CLB - Form

KOR
K3-0
OHL
K0-3
CER
K1-0
GNT
K2-1
LOM
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5
AVL

AVL - Form

PSG
K2-1
BMG
K2-1
BHA
K4-0
ARS
K0-1
HUL
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Club Brugge, son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması, 30 Ağustos'ta Belçika First Division A'da Gent'e karşı alınan 2-1'lik yenilgiyle sonuçlandı. Brugge bundan önce Cercle Brugge'ü 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda OH Leuven'i 3-0 yenmiş ve bu süreçte sahasında Kortrijk karşısında da 3-0 kazanmıştı. Diğer tek yenilgisi ise Belçika Süper Kupa'da Union St. Gilloise karşısında geldi; normal süre 1-1 bitti, ardından penaltılarda kaybetti. Beş maçın tamamında Brugge sekiz gol attı ve beş gol yedi.

Aston Villa son beş maçının tamamını kaybetti. Son maçında 31 Ağustos'ta Premier League'de Arsenal'a 1-0 yenildi. Bundan önce Villa, Brighton'a 4-0 mağlup oldu, hazırlık maçında Borussia Moenchengladbach'a 2-1 kaybetti, UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildi ve sezon öncesinde Bayern Munich'e 2-1 kaybetti. Villa bu beş karşılaşmada üç gol attı ve 10 gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Club BruggeÇizimAston Villa
1
0
2
Şampiyonlar Ligi
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
MS
Şampiyonlar Ligi
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
MS
2Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/3
Her iki takım da gol attı1/3

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma 12 Mart 2025'te oynandı ve Aston Villa, Villa Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti. Ondan önce Villa, 4 Mart 2025'te Jan Breydel Stadion'daki ilk maçı da 3-1 kazandı. Verilerde yer alan bundan önceki tek karşılaşmada ise Club Brugge, 6 Kasım 2024'te sahasında Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 yendi. Kayıtlardaki üç karşılaşmada Aston Villa'nın iki, Club Brugge'ün ise bir galibiyeti bulunuyor; Villa altı gol atarken Brugge iki gol kaydetti.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragSlavia PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
M.CityM.CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
DortmundDortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
1/8 Turuna Yükselme

Şampiyonlar Ligi puan durumunda Club Brugge ve Aston Villa şu anda birinci sırada listeleniyor.

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