İngiliz oyuncu, kariyerindeki en kötü dönemi geçirirken şimdilik kulüpsüz kaldı.

Club Brugge, Belçika'da geçirdiği fiziksel ve zihinsel testlerin ardından İngiliz forvet Andy Carroll hakkındaki kararını verdi.

Belçika ekibi, oyuncunun hem fiziksel hem de zihinsel açıdan iyi durumda olduğunu düşünmüyor.

Carroll, geçen sezonun sonunda West Bromwich’ten ayrıldı ve serbest oyuncu statüsüne geçti.

Bu nedenle Brugge, İngiliz eski milli oyuncu ile sözleşme imzalaması halinde bir ücret ödemeyecekti. Ancak buna rağmen, sözleşme yapmamayı tercih ettiler.

Brugge, neden Carroll’u transfer etmedi?

HLN'ye göre; Meksika’da balayını geçiren Andy Carroll, Belçika’ya gittikten sonra yeni kulübü olması beklenen Brugge'u sözleşme imzalamak konusunda ikna edemedi.

Çünkü, balayının ardından kendisine fiziksel ve mental olarak pek de iyi bakmamıştı ve sıkı bir vücut hatlarına sahip değildi.

Bunun üzerine, Belçikalı yetkililer sağlık kontrollerinin ardından oyuncuya sözleşme yapmak istemediklerini net bir şekilde ifade ettiler.

Ne zaman evledi?

Yıldız oyuncu, Hampshire'da realite TV yıldızı Billi Mucklow ile haziran ayının başında dünya evine girdi.

Ve eşiyle, soluğu balayında alırken eğlencenin dozunu biraz kaçırdı.

33 yaşındaki oyuncu, daha sonra Brugge'de bir deneme sürecine girecekti, ancak yaşantısı ve aldığı kilolar nedeniyle bu şansı kaçırdı.

Carroll'ın kondisyon sorunları sadece bu yıl için geçerli değil. Forvet, son yıllarda sık sık bu konuyla gündeme geldi.

İngiliz forvet, 2015-16'dan bu yana bir sezonda 20'den fazla lig maçına çıkamadı.

Brugge tarafından reddedilmek, 2021-22’de Championship’te zor bir sezon geçiren Carroll’a büyük bir darbe daha vurdu.

Carroll, geçen yıl ne yaptı?

Kasım ayında Reading tarafından alınan Carroll, ocak ayı sonlarında West Brom'a transfer oldu ve sekiz kez forma giyebildi.

Ligin ikinci yarısında Steve Bruce’un ekibinde 15 maç oynadı, ancak sadece üç gol atabildi ve ilk altının sekiz puan gerisinde hayal kırıklığı yaratarak ligi 10. sırada bitirerek play-off’a kalamadılar.

Brugge tarafından reddedilen İngiliz oyuncu, şimdi yeni bir kulüp arayışında olacak.

Premier Lig'in dev ekibi Liverpool, Andy Carroll için 2011 yılının kış transfer döneminde Newcastle United'a 41 milyon Euro ödemişti.

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