City'den aldığı tokatın ardından Rossini'nin acı itirafları

Chelsea teknik direktörü Liam Rossiner, Pazar akşamı Stamford Bridge'de oynanan ve İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftasına ait maçta takımının Manchester City'ye 3-0'lık ağır bir yenilgiye uğramasının nedenlerini açıkladı.

Chelsea, 32 maçın ardından 48 puanda kalarak altıncı sırada yer aldı ve takım bu sezonki dalgalı performansını sürdürdü. Öte yandan Manchester City, 31 maçta 64 puana ulaşarak, 32 maçta 70 puana sahip lider Arsenal ile arasındaki farkı 6 puana indirdi.

Fas ve Senegali'deki krizin ardından... Afrika sonsuza dek değişiyor

Ağır darbe... Bayern Münih, Real Madrid karşısında yıldızını kaybetti

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdelkarim'e ne oluyor?

Paris Saint-Germain, Barcelona'nın golünü çaldı



Maçın ardından Rosiner şunları söyledi: "Gerekli verimliliği gösteremedik ve maça iyi başlamadık, özellikle ikinci yarıda... Topu ceza sahasından uzaklaştırma fırsatlarımız vardı, ancak Manchester City ilk beş dakika boyunca sahamızın yarısında hakimiyet kurdu ve ardından golü yedik."

Ve şöyle devam etti: "Bu senaryo, geçen ay da aksiliklerle nasıl başa çıkılacağı konusunda tekrarlandı. Güçlü takımlarla karşılaştığınızda, sonraki dakikalarda soğukkanlılığınızı korumalısınız... İkinci yarı çok zordu ve güven eksikliği barizdi. Şu anda zor bir dönemden geçtiğimiz için kendimizi geliştirmeliyiz."

Fas ile Senegal arasındaki Afrika Uluslar Kupası finali tekrar oynanacak mı? Hukuk uzmanı tartışmayı sonlandırdı

Mısır'ın Al Ahly kulübü, Aliou Diang'ın yerini dolduracak oyuncuyu buldu

"Yeni De Bruyne" Barcelona ve Real Madrid arasındaki devlerin mücadelesini alevlendiriyor

FIFA'ya şifreli mesajlar... 2026 Dünya Kupası'nı tehdit eden gerginlik

Ve şöyle devam etti: "En üst seviyede olan ve şampiyonluk için mücadele eden bir takımla karşılaştığımızı unutmamalıyız, ancak bu tür maçlarda kazanmak zorundayız ve bu yüzden buradayım... Bu hataları yaptığımızda maçın gidişatı değişiyor, bu yüzden galibiyet elde etmek istiyorsak bu anlarla daha iyi başa çıkmalıyız."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu, ikinci yarıdaki performansı haklı çıkarmaz, ancak Mark Kokorela'nın şansı gol olsaydı, moralimiz yükselirdi. Yine de, aksilikler karşısında daha dirençli olmalıyız. Skor gerideyken bile maçta varlığımızı sürdürmeliyiz; beni en çok hayal kırıklığına uğratan da budur."