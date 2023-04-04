PSG'nin süperstarı Lionel Messi için astronomik bir teklif geldi.

NE OLDU? Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal, Lionel Messi için yıllık 350 milyon sterlinlik bir sözleşme teklif etti. Bu potansiyel kontrat, Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya ödediği 177 milyon sterlinin neredeyse iki katı değerinde.

Messi'nin PSG sözleşmesi haziran ayında sona eriyor ve Arjantinliyle ilgilenen takımlar arasında Barcelona da var. Messi'nin Fransa'nın başkentinden ayrılma olasılığı giderek artıyor. Ancak Barça, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle bu transferi gerçekleştiremeyebilir.

Arjantinli oyuncunun ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak istediği de gelen bilgiler arasında.

BÜYÜK RESİM: Messi, son haftalarda sert eleştirilere maruz kaldı. Yıldız oyuncu, geçen hafta sonu PSG'nin Lyon'a yenildiği karşılaşmada yuhalandı. Fabrizio Romano'ya göre PSG'nin oyuncuyu takımda tutmak istemesine rağmen Messi 'sportif garantiler' istediği için kulübün teklifine henüz yanıt vermedi. Bu arada Barcelona, ​​oyuncuyla aktif olarak pazarlık yapıyor ve onu Camp Nou'ya geri getirmek için yeni sponsorluklar planlıyor.

SIRADA NE VAR? PSG bu hafta sonu Ligue 1'de sekizinci sıradaki Nice ile karşı karşıya gelecek. Messi'nin de Lyon maçında olduğu gibi ilk 11'de yer alması bekleniyor.