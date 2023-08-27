Harry Kane, Almanya'ya transferiyle ilgili konuştu ve Thomas Tuchel'in kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

Kane, yaz transfer döneminde Almanya'ya taşındı

Spurs'taki 14 yıllık kariyerine son verdi

Kariyerin sonlarına doğru kupalar kazanmayı hedefliyor

NE OLDU? Tottenham formasıyla Premier Lig'de attığı bir sürü gol olmasına rağmen henüz üst düzey bir kupa kazanamayan forvet, İngiltere'de kalmak yerine Bayern Münih'e transfer olmasının nedenlerini açıkladı.

NE SÖYLEDİ? Bild'e konuşan Kane, konuyla ilgili şunları söyledi: "Kazanmak zorundayız. Buradaki zihniyet bu ve FC Bayern'in zihniyeti beni daha iyi bir oyuncu yaparak benim ilerlememe yardımcı olacak. Bu deneyimi, şampiyonluklar için, Şampiyonlar Ligi zaferi için mücadele etmek adına istedim. Bayern benim için mükemmel bir kulüp."

VE DAHA FAZLASI: Kane ayrıca Tuchel'in, bu transfer nasıl önemli bir rol oynadığından da bahsetti.

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"Premier Lig'de birkaç kez karşılaştık. Yaz aylarında tanıştığımızda onun enerjisinden hemen etkilendim. Thomas Tuchel fikirlerle dolup taşıyor, harika bir kişiliğe sahip. İyi bir ilişkiye sahip olmak benim için önemli. Bunun temeli erkenden atıldı. Thomas düşüncelerini doğrudan yüzünüze söylüyor ve sizin de aynısını ona yapmanızı istiyor. Hem insani anlamda hem de profesyonel olarak aramızda çok iyi bir uyum var."

BÜYÜK RESİM: Bayern, yeni sezonda Bundesliga'nın ilk hafta mücadelesinde Werder Bremen'i deplasmanda 4-0 mağlup etti. Tuchel'in takımının ligi yeniden kazanması beklenirken Kane, Şampiyonlar Ligi'ni Allianz Arena'ya geri getirecek yapbozun son parçası olabilir. Bayern, Robert Lewandowski'nin kulüpten ayrılmasından bu yana üst düzey bir forvet arayışındaydı ve 30 yaşındaki oyuncu da tam olarak bu profile uyuyor.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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KANE İÇİN SIRADA NE VAR? Bayern, pazar günü Augsburg'u konuk edecek. Kane, bu maçta da Tuchel'in hücumdaki en büyük kozu olacak.