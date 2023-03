İtalyan hocanın Tottenham'dan kovulmasına şaşırmayan efsane futbolcuya göre Antonio Conte, herkesle çatışmaya alışkın bir kişilik.

NE OLDU? Tottenham'ın Premier Lig'de Southampton ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından kulüp sahibi Daniel Levy'ye, oyunculara ve kulübün kupa kıtlığına yönelik sert konuşan Conte, hafta sonu görevden alınmıştı. Bir zamanlar Juventus'ta Conte ile birlikte oynayan Vieri, İtalyan hocanın patlayıcı karakteri nedeniyle Spurs'te uzun süre hocalık yapamayacağını öne sürdü ve bu ayrılığın normal olduğunu vurguladı.

NE SÖYLEDİ? Corriere della Sera ile yaptığı röportajda bu konu hakkında konuşan Vieri, şunları söyledi: "Antonio herkesle çatışmaya alışkındır, bu onun karakteridir. Bir kulüp onu işe alırsa, her şeyden mutlu olan birini beklememeliler. Onun sert olduğunu bilmeliler. Zor bir insan. Onun bir kulüpte olması ağırdır, insanı uykusuz bırakır. O, tıpkı Jose Mourinho gibi herkesten her zaman en iyisini isteyen bir teknik direktör. Bir de her şeyden memnun olan hocalar var. Herkesin farklı görüşleri vardır."

SIRADA NE VAR? Conte'nin ayrılmasının ardından takımı sezon sonuna kadar Christian Stellini yönetecek. Spurs, Premier Lig'de önümüzdeki hafta Everton ile oynayacak.