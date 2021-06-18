Christian Eriksen taburcu oldu

Altı gündür hastanede tedavi gören Eriksen, geçirdiği operasyonun istirahatine evde devam edecek.

Danimarka’nın Euro 2020’de Finlandiya ile oynadığı maçta kalp krizi geçiren Christian Eriksen, hastaneden ayrılırken “mevcut şartlar göz önüne alındığında iyi olduğunu” açıkladı.

B Grubu’nun açılış maçında yere yığılan ve bilincini kaybeden Eriksen’e ilk müdahale sahada yapılmıştı. Ardından stadyumun hayli yakınındaki Rigshospitalet’e kaldırılan Eriksen’e burada bir dizi test uygulandı.

Alanında uzman doktorlardan alınan görüşlerin ardından, Eriksen’in kalbine ritim düzenleyici bir cihaz yerleştirilmesine karar verildi. Kısa süren bir operasyonla cihazın yerleştirilmesini takiben, Eriksen hastaneden taburcu edildi.

Takım kampını ziyaret etti

Hastaneden ayrıldıktan sonra takım arkadaşlarını ziyaret eden Eriksen, iyileşme sürecine ailesiyle birlikte evinde devam edecek.

Danimarka Futbolcular Birliği’nin yayımladığı açıklamada Eriksen’in sözlerine yer verildi.

“Çok sayıdaki mesajlarınız için teşekkür ederim. Bu mesajları görmek müthiş hissettirdi.”

“Operasyon iyi geçti, mevcut şartlar göz önüne alındığında iyiyim. Takım arkadaşlarımı yeniden görmek harikaydı. Pazartesi günü Rusya’ya karşı onları destekleyeceğim.”

Danimarka kritik maça hazırlanıyor

Eriksen’in ziyaretiyle moral depolayan Danimarka, Rusya karşısına Euro 2020’ye erken veda etmeme hedefiyle çıkacak.

İlk maçta Finlandiya’ya kaybeden Danimarka, ikinci maçta ise öne geçmesine rağmen Belçika’ya boyun eğmişti.

Kasper Hjulmand’ın ekibi, Rusya’yı mağlup ettiği takdirde grupta sıralama üçlü averaja kalabilir. Finlandiya’nın alacağı sonuca göre, Danimarka’nın üst tur için en iyi üçüncüler arasına girmesi de gerekebilir.

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