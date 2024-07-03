EURO 2024'te bir türlü beklentileri karşılayamayan Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun performansı sorgulanmaya devam ediyor.

Eski İngiliz milli futbolcu Chris Sutton, Portekiz teknik direktörü Roberto Martínez'i, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Cristiano Ronaldo'ya olan bağlılığı nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Sutton, Daily Mail'deki köşesinde Martínez'in omurgasız olduğunu ve Ronaldo'yu yedek bırakacak cesareti olmadığını söyledi. Sutton, köşe yazısında Martínez'i hedef alarak şunları söyledi, "Roberto Martínez'e bakıyorum ve o kadar omurgasız biri görüyorum ki, nasıl koçluk alanında ayakta durabildiğine şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu, Martínez'in Ronaldo'yu oyundan çıkarmaktan korktuğunu ve Ronaldo'ya Almanya'da birçok ayrıcalık tanındığını belirtti. Sutton, bir teknik direktörün, takımın bir oyuncu yüzünden zarar görüp görmediğini anlaması gerektiğini, kim olursa olsun, bu tür kararların cesurca alınması gerektiğini vurguladı.

Arka plan

Ronaldo, Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'in oynadığı dört maçın tamamında ilk 11'de yer aldı ancak henüz turnuvada gol atma başarısı gösteremedi.

Slovenya'ya karşı kazanılan son 16 turu maçında (3-0) uzatma dakikalarında penaltı kaçıran Ronaldo, maç sırasında gözyaşlarını tutamamıştı. Sutton, daha önce Alman eski milli oyuncu Didi Hamann'ın da belirttiği gibi, Ronaldo'yu egoist olmakla suçladı ve "Pazartesi akşamı bir çocuk gibi parkta top oynamaya gitmiş gibiydi. Canı sıkıldığında topu kıyafetlerinin altına saklayıp eve gidiyordu ki böylece kimse oynayamasın" dedi.

Portekiz, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Cuma akşamı Fransa ile karşılaşacak. Martínez, Slovenya maçının ardından kaptanını övdüğü için Ronaldo'nun yine ilk 11'de yer alması bekleniyor.