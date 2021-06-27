Chris Gunter'den Euro 2020’nin formatına ‘şaka gibi’ eleştirisi

Avrupa Şampiyonası’ndan elenen Galler’in savunma oyuncusu Chris Gunter, turnuva formatıyla ilgili sert sözler kullandı.

Son 16 turunda Danimarka ile karşılaşan Galler, rakibine 4-0 yenilerek Euro 2020’ye veda etmişti.

Turnuvadaki ilk iki maçını Azerbaycan’ın Bakü kentinde oynayan Galler, ardından Roma’da İtalya ile karşılaştı. Danimarka ile oynadıkları maçın adresi ise Amsterdam’dı.

Galler turnuva boyunca seyirci desteği anlamında rakiplerine göre dezavantajlı konumdaydı. Gallre hükümeti vatandaşlarına Euro 2020 için ülke dışına seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

Gunter sosyal medyada yaptığı açıklamada bu konuya değindi:

“Her ülke taraftarlarını istediği yere yolladı.”

“Galler’in ise hükümetin koyduğu kuralları çiğnemeyi ve ciddi bir harcama yapmayı göze alan 350 kişi dışında kimsesi yoktu.”

“Bu şaka gibi turnuva formatından daha fazlasını haketmiştik, ama hayat adil değil.”

Galler reddedilmişti

11 farklı ülkenin ev sahipliği yaptığı Euro 2020, bu özelliğiyle turnuva tarihinde bir ilki yaşadı. Galler Futbol Federasyonu’nun Cardiff için yaptığı ev sahipliği başvurusu ise UEFA tarafından reddedilmişti.

A Grubu’ndaki Galler-İsviçre karşılaşması büyük çoğunluğu tarafsız bir seyirci kitlesi önünde oynandı. Galler gruptaki ikinci maçını ise, Bakü’deki 30,000 Azeri ve Türk taraftarın desteğini arkasına alan Türkiye’ye karşı oynamak durumunda kaldı. Roma’da oynanan İtalya-Galler maçında da tribünlerde 15,000 ev sahibi ülke taraftarı yer aldı.

Danimarka destekçileri, Cumartesi günü oynanan son 16 karşılaşması için Amsterdam’a seyahat edebildi. Ancak Gallerliler aynı şansa sahip değildi.

De Bruyne ve Koeman da eleştirmişti

Euro 2020 formatına eleştiri yönelten ilk isim Chris Gunter değil.

Belçika’nın yıldızı Kevin De Bruyne format açıklandığında, “Sahte bir turnuva gibi hissettiriyor. Futbolun giderek daha fazla endüstrileşmesi utanç verici” sözlerini kullanmıştı.

O dönemde Hollanda milli takımını çalıştıran Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman ise, “Yeni formatı anlamakta güçlük çekiyorum” yorumunu yapmıştı.

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