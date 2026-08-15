İngiliz ekibi Chelsea, yeni sezon hazırlıklarını konuk ettiği İspanyol takımı Real Sociedad'ı 3-1 mağlup ederek değerli bir galibiyetle tamamladı. Bugün cumartesi günü "Stamford Bridge" stadında oynanan hazırlık maçının ardından Londra ekibi, resmi sezona başlamadan önce olumlu sinyaller verdi.

Chelsea, maçın başından itibaren belirgin bir üstünlük kurduktan sonra, yeni transferi Morgan Rogers'ın 9. dakikada attığı golle skoru erken açtı.

Bu gol, İngiliz oyuncuya bu yaz Aston Villa'dan 137 milyon euro karşılığında transfer olmasının ardından takım formasıyla çıktığı ilk maçta ideal bir başlangıç sağladı.

Chelsea, ilk dakikalarda oyunun temposunu eline aldı; ancak Real Sociedad, ilk yarının son anlarında beraberliği yakalamayı başardı. Jon Aramburu 45. dakikada golü kaydederek maçın ilk yarısını 1-1 beraberlikle sonlandırdı.

Chelsea üstünlüğü yeniden ele geçirmek için uzun süre beklemedi; Brezilyalı forvet Joao Pedro, ikinci yarının başlamasının ardından yalnızca iki dakika sonra ağları yeniden havalandırdı. Ardından 77. dakikada üçüncü golü de ekleyerek, kendi adına attığı ikili golle galibiyeti ev sahibi lehine sonuçlandırdı ve takımın sezon öncesi özgüvenini artırdı.

Chelsea, Premier Lig'deki mücadelesine 24 Ağustos'ta Fulham ile karşılaşarak başlayacak. Real Sociedad ise Toulouse ve Köln karşısında aldığı yenilgilerin ardından üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak yeni sezona daha düşük bir moralle giriyor. Takım, La Liga'daki açılış maçında 21 Ağustos'ta Real Betis ile karşılaşacak.