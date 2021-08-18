Chelsea’nin yeni 9 numarası Lukaku

İngiliz ekibinin Inter’den transfer ettiği Romelu Lukaku ilk kez basın karşısına çıktı.

Chelsea’de Tammy Abraham’ın Roma’ya gitmesiyle boşa çıkan 9 numarayı yeni sezonda Romelu Lukaku giyecek.

Lukaku, geçen hafta gerçekleşen transferinin ardından ilk olarak 18 numaralı formayı almıştı. Ancak Abraham’ın gidişiyle Lukaku, Inter’de de giydiği 9 numaraya yeniden kavuştu.

Hafta başından bu yana takımla idman yapan 28 yaşındaki santraforun, Pazar günü Premier Lig’deki Arsenal-Chelsea maçında forma giymesi bekleniyor.

Ne söyledi?

Forma numarasınıyla ilgili sevincini dile getiren Lukaku, Arsenal mücadelesinin zorluğuna dikkat çekti.

“Söyleyebilir miyim? Evet, 9 numara benim. Bu talihli durumun içinde bulunmaktan çok mutluyum.”

“Zor bir maç olacak, ama kendimizi mücadeleye hazırlamak zorundayız. Arsenal yenilenme sürecindeki bir takım. Ben sadece takımımın oyun planına odaklanıyorum.”

Drogba’dan tavsiye aldı

Lukaku’nun Chelsea’deki ilk döneminde, Didier Drogba da Londra ekibinin kadrosundaydı. Belçikalı yıldız, Drogba ile yaptığı görüşmeye dair detayları da aktardı.

“Son iki sezonda gösterdiğim gelişim onu gerçekten mutlu etmiş. Ama hala yapılacak çok iş olduğunu ve sürekli gelişmeye devam etmem gerektiğini söyledi.”

“Kazanmaya aç ve hırslı bir takıma katıldım. Yeniden burada olmak güzel. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Artık futbolumla konuşmanın zamanı geldi.”

Lukaku'nun Premier Lig karnesi

İlk Chelsea macerasında Premier Lig’de sadece 10 maça çıkabilen Lukaku, gol atmayı başaramamıştı. Daha sonra İngiltere’de West Bromwich, Everton ve Manchester United formaları giyen Lukaku, Premier Lig’de toplam 252 maçta 113 gol kaydetti.

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