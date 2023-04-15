Barcelona’daki mevcut kontratı tehlikeye giren genç yıldızın yeni adresi Londra olabilir.

İspanyol basınından AS, Premier Lig’de kötü bir sezon geçiren Chelsea’nin, Barcelona ile imzaladığı yeni sözleşme La Liga yönetimi tarafından kabul edilemeyen Gavi’yi transfer edebilmek için çalışmalarını hızlandırdığını öne sürdü. Daha önce oyuncunun bir dönem Barcelona forması da giyen menajeri Ivan De La Pena ile Madrid’de bir araya gelen Chelsea yönetiminin kısa bir süre içerisinde ikinci görüşme için masaya oturacağı kaydedildi.

Luis Enrique faktörü

Habere göre gelecek sezon takımı İspanyol teknik direktör Luis Enrique’ye emanet etmek isteyen Chelsea’de Enrique’nin varlığı Gavi’nin Londra ekibini tercih etmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Deneyimli teknik direktör hatırlanacağı gibi Barcelona’da çok az forma giymesine rağmen genç oyuncuya İspanya Milli Takımı’nın kapılarını açmış ve tüm eleştirilere rağmen oyuncusunun arkasında durmuştu.

La Liga’nın katı finansal fair play kuralları nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçen Barcelona yönetimi 30 Haziran’a kadar maaş limitinde 200 milyon euro değerinde bir boşluk oluşturamazsa, Gavi’nin mevcut profesyonel sözleşmesi geçerliliğini kaybedecek ve genç oyuncu böylelikle Chelsea’ye herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden transfer olabilecek.