Kai Havertz'in lakabının neden 'eşek' olduğu ortaya çıktı. Chelsea'nin Alman yıldızı, bundan hiç gocunmadığını da belli etti..

Chelsea'nin ofansif orta sahası Kai Havertz, lakabı ile ilgili samimi bir açıklamada bulundu. Alman yıldız, takım arkadaşlarının kendisine neden 'eşek' lakabını taktığını açıkladı.

Maç kaybettiğinde hayvanlarla vakit geçirmeyi tercih ettiğini vurgulayan Havertz, aynı zamanda futbolun hayatındaki en önemli unsur olmadığını da sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

The Guardian'a konuşan Alman yıldız, lakabıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Bazı takım arkadaşlarım beni 'eşek' diye çağırıyor. Bunun oyunumla bir alakası yok. Eşekler ile her zaman özel bir ilişkim olduğunu düşündüm.

"Eşekler çok sakin hayvanlardır ve ben de sakin bir insan olduğum için kendimi onlar ile özdeşleştirmiş olabilirim. Maç kaybettiğimizde barınağa gidip hayvanlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Hayvanların gözlerine bakıp içlerinde insani bir yön görmek bana huzurlu hissettiriyor."

Kai Havertz: "Futboldan yüz kat önemli şeyler var"

Chelsea'nin yıldızı, hayatta futboldan daha önemli şeyler olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Futbol, benim hayatımdaki en önemli şey değil. Hatta hayatımda futboldan yüz kat daha önemli gördüğüm şeyler var.

"Belki bunu duymak bazı insanların hoşuna gitmeyecek ancak benim düşüncelerim böyle. Bir maç kaybettiğimizde bunun bütün günümü etkilemesine izin veremem.

"Kız arkadaşım, Londra'ya gelmek için Almanya'daki bütün hayatından vazgeçti. Eve gidip onun gününü berbat etmeye hakkım yok. Eskiden böyle düşünemiyordum ama artık geliştim ve olgunlaştım."

Havertz, takımın son durumuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Takımdaki birçok şey değişti ve adaptasyon sürecine ihtiyacımız var. Çok fazla oyuncu geldi, teknik ekip değişti. Gerçekten kolay değil.

"Enzo Fernandez ile Myhalio Mudryk için çok yüksek ücretler ödendi ve ikisi de sadece 22 yaşında. Onlardan bir anda Neymar olmalarını bekleyemezsiniz. Bu biraz süre alacak, tıpkı bende olduğu gibi."