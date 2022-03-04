Chelsea'yi satın almakla ilgilenen Boehly-Wyss ortaklığı, Abramovic'in istediği 4 milyar doları yüksek buluyor

Roman Abramovich'in Chelsea'yi 4 milyar dolara satma talepleri, Todd Boehly ve Hansjorg Wyss liderliğindeki ABD-İsviçreli milyarder konsorsiyumu da dahil olmak üzere potansiyel alıcıları şimdiye kadar hayal kırıklığına uğrattı.

Rus oligark, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinden sonra batıda bir dizi zorlukla karşılaştı.

Abramovich kulübü satmak zorunda zorladı ve alıcıların indirimli bir anlaşmayla yüksek değerli bir spor işletmesi satın alma fırsatı hissetmesine neden oldu.

Chelsea'nin yeni sahibi kim olacak?

Los Angeles Dodgers'ın yarı sahibi olan Boehly ve Wyss, farklı beklentileri var gibi duruyor.

Vizyonları, Chelsea'yi daha sürdürülebilir bir kulübe dönüştürmek ve onu bir oyuncak gibi yönetmek değil. Abramovich gibi ilk yatırımlarında para kaybetme konusunda endişelenmek istemiyorlar.

Abramovic, gerçekten de borcu olan 1.5 milyar sterlinlik bir yatırım yaptı ancak Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada Chelsea'nin tüm borcunu sileceğini söyledi.

Suudi bir grup ve İngiliz milyarder Sir Jim Ratcliffe, Chelsea'yi satın almayacaklarını ve diğer teklif sahiplerinin kimliklerini ifşa etmeyeceklerini söyleyen açıklamalar yayınladı.

Mısırlı milyarder Loutfy Mansour tartışma dışı bırakmış olsa da, ilgilenen en az iki tarafın yatırım yapabileceği daha konuşuluyor.

Abramovic satıştan kar edecek mi?

Abramovich, "satıştan elde edilecek tüm net geliri" "Ukrayna'daki savaşın tüm kurbanlarının yararına olacak" bir vakfa bağışlayacak.

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Borçları silmeyi zaten kabul eden Abramovich, satıştan yalnızca yasal ücretleri kesecek ve geri kalanını henüz kurulmamış bir vakfa verecekti.

Bununla birlikte The Guardian; paranın yaralı Rus askerlerinin ailelerine de gidebileceğini öne sürdü. Ancak bu iddiayı netleştirmek için henüz daha fazla ayrıntı sunulmadı.

Abramovich kulübü satmaya karar verdikten sonra, geçen hafta bu hamleyi açıkladıktan sonra 'yönetimi' Chelsea Vakfı mütevelli heyetine verme fikrini rafa kaldırdı.

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerinden Abramovic'e herhangi biri tarafından yaptırım uygulanırsa Chelsea'nin kolayca satılamayacağı yönünde endişeler var.

Kulüpteki durum

Chelsea'nin oyuncuları, personeli ve yönetim ekibi bu hafta yapılan duyuruyla sarsıldı, ancak 'her zamanki gibi' bir temelde devam etmeye çalışıyorlar.

Kulübün her seviyesindeki tam zamanlı çalışanlara tüm personele yönelik bir e-posta gönderildi. Ekip, bu sezon kupalar kazanmak için çalışmaya devam etmeye çağrıldı.

Chelsea'deki üst düzey yöneticilerde herhangi bir değişiklik yok, bu da Marina Granovskaia'nın futbol operasyonunu yönetmeye devam ettiği anlamına geliyor.

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