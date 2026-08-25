İtalya'daki basın haberlerine göre, Chelsea, mevcut yaz transfer döneminin sona ermesinden önce Atalanta'nın savunmacısı Honest Ahanor'u kadrosuna katmak için ilk temaslara başladı.

18 yaşındaki Ahanor, geçtiğimiz yaz 16 milyon euroluk (13,7 milyon sterlin) bir transferle çocukluk kulübü Genoa'dan ayrılarak Atalanta'ya katılmış ve geçen sezon yeni takımıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkmıştı.

Bu süreçte Ahanor, kendini Serie A'nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kabul ettirdi; genç oyuncu, Atalanta'nın sekizinci sıraya yerleşmesine yardımcı olmada kilit bir rol oynadı.

Bununla birlikte, Avrupa'nın dört bir yanındaki kulüplerin performansını yakından takip etmesiyle, Ahanor'un Bergamo'dan ayrılmak üzere olabileceğine dair spekülasyonlar arttı.

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İngiliz "Metro" gazetesi, İtalyan "La Gazzetta dello Sport"a dayandırdığı haberinde, Atalanta'nın Ahanor'u kadrosuna katmak için isimleri açıklanmayan iki takımdan gelen iki teklifi halihazırda reddettiğini ve İtalyan oyuncuya olan ilgisini artıran en son takımın Chelsea olduğunu aktardı.

Chelsea'nin, önümüzdeki 1 Eylül'deki yaz transfer döneminin son gününden önce bir anlaşmaya varmak amacıyla hem Atalanta hem de Ahanor'un temsilcileriyle görüşmeler yürüttüğü öne sürülüyor.

Ağırlıklı olarak üçlü savunma hattında sol tarafta bir savunmacı olarak kullanılmasına rağmen, Ahanor sol bek, orta saha ve kanat mevkilerinde de oynayabiliyor.

Aversa doğumlu bu oyuncu, hızı ve fiziksel gücüyle tanınıyor ve daha önce İtalya Millî Takımı'nı iki kez temsil etti.

Ahanor'un, Bergamo'ya geldiğinde imzaladığı Atalanta ile mevcut sözleşmesi, Haziran 2028'e kadar sürüyor.







