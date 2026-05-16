Chelsea, Xabi Alonso ile anlaşmaya vardı

The Athletic'ten David Ornstein'ın da aktardığı üzere, Chelsea, Xabi Alonso ile kulübün yeni teknik direktörü olarak atanması konusunda anlaşmaya vardı. Basklı teknik adam için Stamford Bridge'de dört yıllık bir sözleşme hazır ve resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor. Alonso, uzun süredir Londra kulübünün en güçlü adayıydı.

Alonso, geçen hafta başında son ayrıntıları görüşmek üzere Londra'yı ziyaret etti ve ardından Chelsea'ye kesin evet cevabını verdi. Kaynaklara göre, anlaşmanın kamuoyuna duyurulması için sadece son formalitelerin tamamlanması gerekiyor.

Chelsea, geçen ay Liam Rosenior'un kovulmasının ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Andoni Iraola da ciddi bir aday olarak görülüyordu, ancak sonunda seçim Alonso'dan yana oldu.

Alonso, Ocak ayında Real Madrid'den kovulduğundan beri kulüpsüz. İspanyol teknik adam geçen yaz İspanya'nın başkentinde üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı, ancak yedi ay sonra kovuldu. Ligde güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen Real Madrid, Barcelona'nın şampiyonluğunu engelleyemedi.

Alonso yönetiminde Real Madrid, 24 Ekim'deki El Clásico da dahil olmak üzere ilk on bir lig maçının onunu kazandı. Yine de Madrid ekibi sonunda Barcelona'nın dört puan gerisinde kaldı ve Supercopa de España finalini de ezeli rakibine karşı kaybetti.

Real Madrid'deki görevinden önce Alonso, Bayer Leverkusen'de büyük bir izlenim bırakmıştı. Orada, 2023/24 sezonunda kulübü tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğuna taşırken, Leverkusen aynı zamanda kendi ülkesinde de yenilmezliğini korudu.

Bu atama ile Alonso, oyuncu olarak yıllarca Liverpool forması giydiği Premier League'e geri dönüyor. Bask asıllı oyuncu, Anfield'da beş sezon forma giydi ve burada Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarıya imza attı.

Chelsea, çalkantılı bir sezonun ardından Alonso ile daha fazla istikrar sağlamayı umuyor. Rosenior, göreve başladıktan dört aydan az bir süre sonra, Premier Lig’de üst üste beş mağlubiyetin ardından görevinden alındı. Geçici teknik direktör Calum McFarlane, kulüple FA Cup finaline yükselmeyi başardı, ancak cumartesi günü Manchester City’ye 1-0 yenildiler.