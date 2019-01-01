Chelsea, Willy Caballero ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yedek kalecileri Willy Caballero ile sona erecek olan sözleşmesini 1 sene daha uzattı.

, iç transfer hamlelerini yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda UEFA tarafından 2 dönemlik transfer cezası alan Londra ekibi, bu süreç içinde takımdaki oyuncularını kaybetmemek adına iç transfere önem vermeye devam ediyor.

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Maviler, bu kez de yedek kaleci Willi Caballero ile sona erecek olan sözleşmeyi 1 sene daha uzatma kararı aldı. İspanyol kaleci 2017-2018 sezonunun başında bir diğer Premier Lig ekibi olan 'den ayrıldıktan sonra Chelsea ile sözleşme imzalamıştı.

37 yaşındaki kaleci bu sezon 9 maçta Chelsea kalesini korudu.