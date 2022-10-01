Leicester City’de gözden çıkarılan Söyüncü, dev kulüplerin transfer listesinde.

Premier Lig ekibi Leicester City’de forma giyen Çağlar Söyüncü’nün talipleri var.

A Millî Takım stoperi, bu sezon Brendan Rodgers’ın gözünden düştü ve ilk 11’de forma giyemiyor.

Leicester, Premier Lig’de yedinci haftanın sonunda 1 puanla sonuncu sırada bulunuyor.

Ne söylendi?

Vole’den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Chelsea, Inter ve Villarreal, 26 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Leicester City’de gözden düşen tecrübeli savunma oyuncusunun, takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Brendan Rodgers, Çağlar Söyüncü için ne demişti?

İskoç menajer, Leicester City'nin evinde Manchester United'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Söyüncü ile ilgili sorulan soruyu şu şekilde yanıtlamıştı:

"Çağlar Söyüncü oynamıyor çünkü şu anda istediğimiz seviyenin yakınında dahi değil."

26 yaşındaki stoper ise Twitter hesabından Mevlana'nın, "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir" sözünü paylaşarak hocasına bir yanıt vermişti.