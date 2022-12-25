Declan Rice, Chelsea ve Manchester United'ın ilgisi nedeniyle West Ham'da yeni bir sözleşme imzalamayacak.

NELER OLUYOR? The Athletic'e göre, İngiltere'nin millî orta saha oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalinin peşinden gitmeye hazır ve West Ham'dan aldığı üç yıllık yeni sözleşme teklifini şimdiden geri çevirdi. Rice'ın mevcut sözleşmesi 2024'te sona erecek. Kontrat, 12 aylık bir opsiyon içeriyor ancak bu opsiyonun kullanılmayacağı anlaşılıyor.

DAHA BÜYÜK RESİM: West Ham'ın ocak ayında Rice'ı göndermeye niyeti yok, ancak artık yolların ayrılması kaçınılmaz olarak görülüyor.

VE DAHA FAZLASI: Chelsea, Manchester United ve Manchester City, West Ham'da kaptan olan ve daha önce Chelsea akademisinde yer alan, İngiltere Millî Takımı için 39 kez forma giyen Rice'la ilgileniyor.

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SIRADA NE VAR? West Ham Menajeri David Moyes daha önce Rice'ın olası satış fiyatı hakkında şunları söylemişti: "Geçen yaz 100 milyon sterlin ucuzdu. Şu andaki bedeli minimum 150 milyon sterlin olacaktır.” Londra'nın doğusunda kendisini kanıtlamış bir Premier Lig oyuncusunu ödüllendirmek için kimsenin dokuz rakamlı bir ücret ödemeye istekli olup olmayacağı ise henüz belli değil.