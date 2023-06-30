Victor Osimhen'in Manchester United veya Real Madrid'i tercih edeceği, Chelsea ve Liverpool'a gitmeyi ise reddettiği iddia edildi.

Bagni, Osimhen'in Liverpool ve Chelsea'ye gitmeyeceğini iddia etti

Tercih ettiği kulüpler Man United veya Real Madrid

Napoli, Osimhen'in sözleşmesini uzatmak istiyor

NE OLDU? Eski İtalya ve Napoli orta saha oyuncusu Salvatore Bagni, Osimhen'in Fransa veya Almanya'ya gitmeyeceğini iddia etti. Bagni ek olarak yıldız futbolcunun Liverpool ve Chelsea'yi de reddettiğini bildirdi. Eski orta saha, Nijeryalı golcünün Napoli'den ayrılması durumunda Manchester United veya Real Madrid'i tercih edeceğini belirtti.

NE SÖYLENDİ? Tutto Napoli'ye konuşan Bagni, şu yorumu yaptı: "Victor Osimhen, daha önce zaten Fransa'da oynadığı için oraya geri dönmeyecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamadıkları için Liverpool ve Chelsea'ye de gitmiyor. Onunla ilişkili tüm takımlara bakıldığında bence sadece Manchester United veya Real Madrid'e gider. Diğer takımlarla ilgilenmiyor."

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SIRADA NE VAR? Napoli, Osimhen'i elinde tutma arzusunu dile getirdi ve hatta golcü futbolcunun sözleşmesini uzatmak için Nijeryalı ile görüşmelere başladı. Bu arada Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Osimhen'i potansiyel bir hedef olarak belirterek eski kulübünün yeni bir forvet ihtiyacı olduğunu vurguladı.