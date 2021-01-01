Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Liverpool, David Alaba için yarış halinde

İngiltere Premier Lig'in iki devi Liverpool ve Chelsea, sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan David Alaba'yı yakın markaja aldı.

Bayern Münih ile yollarını ayırma kararı alan David Alaba'nın talipleri her geçen gün artıyor.

ESPN'de yer alan habere göre Avusturyalı sol bek için İngiltere Premier Lig'den adaylar var. Haberde, Chelsea ve Liverpool'un tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği söyleniyor.

Neler yaşanmıştı?

Bayern Münih ile ayrılacağı iddia edilen David Alaba ile Real Madrid'in yakından ilgilendiği iddiaları ortaya atılmıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyen Avusturyalı futbolcu, Almanya Bundesliga ekibinden sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

David Alaba, ayrılık açıklamasını şu sözlerle yaptı: "Bu sezondan sonra yeni bir şeyler yapmaya karar verdim. Bayern'den ayrılmak, kolay bir karar olmadı. 13 yıldır buradayım ve bu kulüp benim için çok önemli. Herkes takımda kalmam için uğraştı. Bu yüzden çok zor bir karardı. Bunun için kulübe çok minnettarım."

David Alaba için Chelsea ve Liverpool devrede

Real Madrid iddialarından sonra David Alaba için İngiltere Premier Lig'e gideceği yönünde haberler de medyada yer almıştı. ESPN'de çıkan son haberlere göre ise Chelsea ve Liverpool, Avusturyalı sol ayağı kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Hem bu iddialar hem de Alaba'nın basın toplantısında, "Nereye gideceğime henüz karar vermedim" demesi, tecrübeli futbolcunun henüz Real Madrid ile anlaşma sağlamadığını kanıtlar nitelikte.

Editör yorumu

Liverpool, Avrupa'nın en iyi sol beklerinden biri olan Andrew Robertson'a sahip. Chelsea'de ise Thomas Tuchel göreve geldikten sonra Marcos Alonso'nun performansında ciddi bir artış söz konusu. Real Madrid'de de Sergio Ramos ve Raphael Varane'ın ayrılma ihtimalleri var. Bu yüzden üç kulüp de büyük ihtimalle, son yıllarda Bayern Münih'te sol stopere devşirilen Alaba'yı yine bu bölgede oynatmak için transfer etmek istiyor.

Liverpool'da önümüzdeki sezon Van Dijk-Alaba ikilisini görmemiz mümkün. Chelsea'nin ise Alaba'ya daha çok ihtiyacı var. Çünkü en yumuşak yanları, stoperleri.