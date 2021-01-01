Real Madrid, David Alaba transferini bitiriyor

İspanyol basını, Real Madrid'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek David Alaba ile anlaştığını öne sürdü.

, 'teki sözleşmesinin sonuna gelen David Alaba transferinde mutlu sona ulaşıyor.

Marca'nın haberine göre İspanyol devi, Avusturyalı futbolcuyla sezon sonu için anlaşmaya vardı. Buna göre Alaba yaz aylarında Real Madrid'e katılacak ve kariyerini 'da sürdürecek.

2008'den bu yana Bayern Münih'te bulunan 28 yaşındaki sol bek oyuncusu stoperde ve orta sahada da görev yapıyor. Alaba bugüne kadar Milli Takımı'nda 73 maça çıkıp ülkesi adına 14 gol kaydetti.