Real Madrid, David Alaba transferini bitiriyor
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Eurosport
Real Madrid, Bayern Münih'teki sözleşmesinin sonuna gelen David Alaba transferinde mutlu sona ulaşıyor.
Marca'nın haberine göre İspanyol devi, Avusturyalı futbolcuyla sezon sonu için anlaşmaya vardı. Buna göre Alaba yaz aylarında Real Madrid'e katılacak ve kariyerini La Liga'da sürdürecek.
2008'den bu yana Bayern Münih'te bulunan 28 yaşındaki sol bek oyuncusu stoperde ve orta sahada da görev yapıyor. Alaba bugüne kadar Avusturya Milli Takımı'nda 73 maça çıkıp ülkesi adına 14 gol kaydetti.