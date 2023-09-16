Chelsea Trevor Chalobah ve Ian Maatsen’i satışa çıkardı

Londra ekibinin Arjantinli teknik direktörü kulübün yeni sezondaki kadro planlamasına dair açıklamalarda bulundu.

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, kulübün Trevor Chalobah ve Ian Maatsen için gelen teklifleri kabul etme kararı aldığını ancak oyuncuların takımda kalmayı tercih ettiğini söyledi.. Hem Chalobah hem de Maatsen yaz aylarında Stamford Bridge'den kiralık olarak ayrılmaya hazır görünüyordu ancak her iki anlaşma da gerçekleşmedi ve ikili Chelsea'de kaldı.

Maatsen eski kiralık kulübü Burnley'nin ilgisini çekerken, Chalobah'ın hem Bayern Münih hem de Nottingham Forest'a katılmaya yakın olduğu söyleniyordu.

Bayern Münih takipte

Transferin iki taraflı bir iş olduğunun altını çizen Pochettino, “Burada bulunan oyuncular hak ettikleri takdirde oynama fırsatına sahip olacaklar ancak kendi pozisyonlarındaki diğer oyunculardan daha iyi olmaları gerekiyor” dedi.

Her iki oyuncu da Arjantinli teknik direktörün göreve gelmesinden bu yana hazırlık maçlarında zaman zaman forma giyerken, Chalobah 2023-2024 sezonunda resmi maçlarda henüz şans bulamadı. Football Insider’da yer alan haberde Bayern Münih’in genç oyuncuya olan ilgisi sürerken, Alman devinin kış transfer döneminde Chelsea’nin kapısını çalması bekleniyor.