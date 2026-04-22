Chelsea sert bir önlem alarak Liam Rosenior'u kovdu

Londralı kulüp Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Chelsea'nin teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını derhal ayırdığını duyurdu. Ocak ayında göreve getirilen teknik direktörün görevine son verilmesi kararı, Brighton & Hove Albion'a karşı alınan 3-0'lık utanç verici yenilginin ertesi günü alındı.

Kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Chelsea'deki herkes adına, Liam ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri tüm çabalarından dolayı teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Liam, sezon ortasında göreve geldiğinden bu yana her zaman en yüksek dürüstlük ve profesyonellikle hareket etti" denildi.

"Bu, kulübün hafife aldığı bir karar değildi, ancak son sonuçlar ve performanslar yetersiz kalırken, bu sezon hâlâ çok şey söz konusu. Chelsea'deki herkes, Liam'a gelecekte başarılar diliyor," diye ekliyor kulüp yönetimi, Rosenior'un görevden alınmasına ilişkin açıklamaya.

Chelsea'nin açıklaması şöyle devam ediyor: "Calum McFarlane, kulübün mevcut kadrosunun desteğiyle sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak takımın başına geçecek. Hedefimiz, Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak ve FA Cup'ta ilerlemek."

Rosenior, Enzo Maresca'nın kovulmasından kısa bir süre sonra, Ocak ayı başında göreve getirilmişti. Ancak bu, mutlu bir birliktelik olmadı. Chelsea, Premier Lig'de dibe vurdu ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain'e karşı ezici bir yenilgiye uğradı.

Premier Lig'de son beş maç kaybedildi ve Chelsea bu maçlarda tek bir gol bile atamadı. Bu dramatik seri, yönetimin Rosenior'u Stamford Bridge'den kovma kararı almasına neden oldu. Bu arada, sözleşmesi 2032 ortasına kadar devam ediyordu.

Chelsea taraftarları bir süredir Rosenior'un ayrılmasını istiyordu. Salı günü Brighton'da 3-0 yenildikten sonra deplasman tribününde büyük bir hoşnutsuzluk ve öfke vardı.