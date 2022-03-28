GOAL'ün edindiği bilgilere göre, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, bu ayın başlarında Kiev'de yaptığı bir toplantıdan sonra şüpheli zehirlenme belirtileri yaşadı.

Wall Street Journal, bunun, barış sürecini bozmak isteyen sıkı bir Rus ajanının saldırısı olduğunu iddia ediyor.

Kırmızı gözler, sürekli ağrı ve yüz ile ellerinde soyulma semptomları yaşayan 55 yaşındaki milyarder o dönemden bu yana iyileşti.

Mavilerin sahibi, Chelsea'yi 2 Mart'ta satışa çıkardığından bu yana Moskova, Türkiye ve Ukrayna arasında seyahat etti.

Abramovich savaşa neden dahil oluyor?

Abramovich'e yakın kişiler, savaşın başladığı Şubat ayının sonundan bu yana 55 yaşındaki milyarderin barış görüşmelerine katıldığını iddia ediyorlar.

Chelsea'nin sahibi, Vladimir Putin ile yıllardır süren yakın ilişkisi nedeniyle Birleşik Krallık Hükümeti tarafından yaptırımlara maruz kaldı.

Daha sonra Avrupa Birliği de davayı takip etti ve kulübün günlük işleyişinde Chelsea için komplikasyonlara neden olan Abramovich'i cezalandırdı.

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