Stefan Kuntz, Portekiz maçında takımın galibiyete inanmadığını söylerken yeterli cesareti gösteremediklerini söylüyor.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 yenilerek Katar'a gitme şansını kaybetti.

Dünya Kupası bileti kaçsa da A Milli Takım ile İtalya hazırlık maçında karşı karşıya gelecekler.

Stefan Kuntz ne söyledi?

İtalya ile yapılacak hazırlık maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stefan Kuntz şunları söyledi:

"Maçtan önce taktik açıklamayacağım. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği doğru, 3'lü savunmayla oynayacağız."

"Merih ve Çağlar, oynadıkları takımlarda zaten bu sistemle oynuyor. Ozan da zaman zaman 3'lü savunmada oynuyor. Yani en önemli 3 savunmacım bu sisteme yatkın."

"Takımda hiç kimse, yaptığımız bu sistem değişikliğinden rahatsız değil."

"Tek eleştirim, takımımızın Portekiz maçında galibiyete inanmaması ve yeterli cesareti gösterememesineydi."

"Teknik direktörün görevi, oyuncularına uygun sistemi bulmaktır."

"Salih Özcan, A Milli Takım Teknik Direktörü olmamın ardından telefonla beni aradı, ben de kendisine durumunu sordum. Salih'e de teşekkür etmek istiyorum. Ailesinin de desteğiyle hızlı bir şekilde kararını verdi."

"Almanya ile devam etseydim, Salih Özcan'ı olimpiyatlara götürecektim."

"Soner Dikmen'i kimin yerine alacaktım? Berkan Kutlu diyorsunuz ama Avrupa'da birçok maç oynadı ve tecrübe edindi. Ayrıca kendisi sol ayaklı. Bu bizim için önemli kriter."

Milli takımda yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu

A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçı öncesi kameraların karşısına geçti.

Burak Yılmaz sonrası kaptanlık görevine soyunan yıldız futbolcu şunları söyledi:

"Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım ve bunu gururla taşıyacağım. Sorumluluğu herkesin alması gerekiyor. En başta benim. 2015 yılından beri bu formayı taşıyorum.

Zaman çabuk geçiyor. Emre ağabey (Belözoğlu) ve Arda ağabeyle (Turan) oynadım, şimdi Burak ağabey (Yılmaz) aramızdan ayrıldı."

"Portekiz maçından sonra soyunma odasına girdiğimizde çok üzgündük. Burak abinin üzüntüsünü kimse hissedemez. O kadar emek göstermiş milli takım için.

Biz onu ayağa kaldırmaya çalıştık. Bize her zaman sahip çıktı. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum."

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