Chelsea, Juventus'ta forma giyen Dusan Vlahovic için Romelu Lukaku ve 40 milyon Euro gözden çıkarmış durumda.

Transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre Maviler, Vlahovic için Juventus'a Romelu Lukaku'yu önerdi. Chelsea, Belçikalı golcünün yanı sıra 40 milyon Euro ödemeyi de kabul etmiş durumda. İki kulüp, bu transfer için görüşmelere başladı.

Detaylar neler?

Juventus, Paris St Germain'in Vlahovic için transfer teklifi yapmasını bekliyordu. Ancak Fransız kulüp, Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolo Muani ve Barcelona'dan Ousmane Dembele'yi hedefliyor. Juve ise şimdi Chelsea'nin bu teklifine ise sıcak bakıyor. İki kulüp de bu transfer için hevesli. Chelsea'nin ne kadar ödemesi gerektiği konusunda kesin bir anlaşma olmadığına inanılıyor ve her iki kulüp de hâlâ müzakere ediyor.

Vlahovic geçen sezon kaç gol attı?

Sırp yıldız, Juventus'ta çok formda bir sezon geçirmedi ve 27 maçta 10 gol attı. Ancak Chelsea'nin yeni menajeri Mauricio, Pochettino Vlahovic'in büyük bir hayranı ve ona formayı vermeye hazır.

Geçen sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen Lukaku ise Serie A'da 25 maçta 10 gol kaydetti. Inter, Lukaku'nun bonservisini almak için hevesliydi ancak kulüp, Belçikalının aynı zamanda Juventus ile de görüştüğünü öğrenince bu hamleden vazgeçti.